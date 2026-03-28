Italia, un big ha deluso: la novità di Gattuso contro la Bosnia

Gli Azzurri preparano la decisiva sfida di martedì a Zenica: il Ct potrebbe cambiare una pedina del proprio scacchiere tattico

L’Italia supera l’ostacolo Irlanda del Nord e si giocherà il pass per volare in America contro la Bosnia martedì prossimo a Zenica.

Tonali e Retegui fanno tirare un sospetto di sollievo a Gattuso, sbloccando una partita che stava diventando complicata per gli Azzurri. Bergamo porta ancora fortuna al Commissario tecnico, con la squadra che già giovedì notte aveva fatto ritorno nel quartier generale di Coverciano.

Lavoro di scarico per chi ha giocato contro l’Irlanda del Nord, mentre il resto del gruppo ha svolto una normale sessione di allenamento.

Bosnia-Italia, Retegui bocciato: Esposito si candida per una maglia in attacco

Per la Bosnia da valutare il recupero (anche se difficile) di Scamacca, out nella sfida della ‘New Balance Arena’ per un problema muscolare.

Sempre in attacco potrebbero comunque esserci delle novità importanti in vista della trasferta di Zenica. Occhio alla candidatura dal primo minuto di Esposito, che ha avuto un impatto positivo entrando a gara in corso in coppia con Kean. Al contrario non ha brillato invece Retegui, che ha fallito una ghiotta chance prima del vantaggio azzurro con Tonali.

L’ex Genoa e Atalanta rischia il posto, con il Ct Gattuso che stavolta starebbe pensando al tandem Kean-Esposito nel 3-5-2 anti-Bosnia. Per il resto non dovrebbero esserci sorprese, con Politano (uno dei migliori a Bergamo) in vantaggio su Palestra come quinto a destra.