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PAGELLE e TABELLINO Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali sugli scudi, Retegui non graffia

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Voti, top e flop del match della ‘New Balance Arena’ di Bergamo, valido per la semifinale playoff del Mondiale 2026. Tonali e Kean trascinano gli Azzurri: adesso in finale c’è la Bosnia

L’Italia si sveglia nella ripresa e stende per 2-0 l’Irlanda del Nord a Bergamo nella semifinale playoff per la qualificazione al prossimo Mondiale.

Le pagelle di Italia-Irlanda del Nord
Le pagelle di Italia-Irlanda del Nord (Ansa) – Calciomercato.it

Azzurri poco pericolosi nel primo tempo, mentre nella ripresa è un’altra storia per la formazione del Ct Gattuso. Ci pensa Tonali a sbloccare il risultato con un potente destro dal limite, mentre a dieci minuti dalla fine è Kean a eludere la difesa ospite firmando il gol della sicurezza. In evidenza anche Politano sulla corsia destra, Retegui invece stecca. Ai britannici non bastano le parate di Charles per tenere aperto il discorso qualificazione. 

Pagelle, Top e Flop di Italia-Irlanda del Nord: Kean la chiude, promosso anche Politano

ITALIA

TOP: Tonali 7,5 – Torna al gol in Nazionale e quello di Bergamo è ancora più pesante dell’ultima rete segnata in Israele. Non è al meglio ma non si risparmia, nel primo tempo anonimo degli Azzurri è certamente uno dei più combattivi. Pericoloso all’inizio, trova la stoccata vincente dopo l’intervallo facendo tirare un sospiro di sollievo a Gattuso e a tutta l’Italia pallonara. A referto c’è anche l’assist per il raddoppio di Kean. È il giocatore di maggior caratura della nostra Nazionale e in campo lo dimostra: condottiero. 

FLOP: Retegui 4,5 – Indolente e svagato, non trova mai il guizzo vincente in area di rigore. Calcia debolmente verso la fine del primo tempo, mentre a inizio ripresa ha un’occasione d’oro sul regalo della difesa ospite e la spreca malamente sbattendo addosso a Charles. Non graffia. 

  • Donnarumma 6
  • Mancini 6,5
  • Bastoni 6 (64′ Gatti 6)
  • Calafiori 6,5
  • Politano 7 (83′ Palestra SV)
  • Barella 6
  • Locatelli 6
  • Tonali 7,5 (83′ Pisilli SV)
  • Dimarco 6
  • Kean 7,5
  • Retegui 4,5 (64′ Esposito 6,5)
  • Ct Gattuso 7

IRLANDA DEL NORD

TOP: P. Charles 7 – Attento tra i pali, sventa la minaccia sul velenoso tiro-cross di Dimarco nella prima parte di gara. Nella ripresa risponde due volte a Kean, tenendo in vita la squadra di O’Neill. Nulla può sulle zampata di Tonali e del centravanti della Fiorentina.

FLOP: Donley 5 – Troppo isolato in avanti, chiuso nella morsa della retroguardia azzurra. Non approfitta di un mezzo regalo di Donnarumma sull’1-0 per l’Italia e in generale non combina nulla per far male a Calafiori e compagni. 

  • P. Charles 7
  • Hume 5,5
  • McNair 5
  • McConville 5,5
  • Devlin 5,5 (69′ Smyth 5,5)
  • S. Charles 5,5
  • Galbraith 6
  • Devenny 5
  • Spencer 5 (79′ Reid SV)
  • Price 6
  • Donley 5 (79′ Magennis SV)
  • Ct O’Neill 5

ARBITRO: Mekkelie 6,5

Playoff Mondiali, il tabellino di Italia-Irlanda del Nord: l’ultimo ostacolo per Gattuso è la Bosnia

L’Italia di Gennaro Gattuso non sbaglia contro l’Irlanda del Nord e conquista la finale playoff contro la Bosnia (vittoriosa ai rigori contro il Galles). Tonali toglie la castagne dal fuoco al Ct azzurro, con Kean nel finale a chiudere i conti. L’Italia cambia passo nel secondo tempo e adesso c’è l’ultimo ostacolo per volare in America. 

Gattuso prima di una partita dell'Italia
Gennaro Gattuso, Ct dell’Italia (Ansa) – Calciomercato.it

ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0
56′ Tonali; 80′ Kean

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (64′ Gatti), Calafiori; Politano (83′ Palestra), Barella, Locatelli, Tonali (83′ Pisilli), Dimarco; Kean, Retegui (64′ Esposito). A disposizione: Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Scalvini, Spinazzola, Cristante, Frattesi, Raspadori. Commissario tecnico: Gattuso.

Irlanda del Nord (3-5-2): P. Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin (69′ Smyth), S. Charles, Galbraith, Devenny, Spencer (79′ Reid); Price, Donley (79’Magennis). A disposizione: Hazard, Peacock-Farrell, Toal, Atcheson, Saville, Marshall, Kelly, Lyons, Brown. Commissario tecnico: O’Neill.

Arbitro: Makkelie (Olanda)
VAR: Van Boekel (Olanda)
Ammoniti: Bastoni (I)
Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 3′; presenti 23.439 spettatori (incasso di circa 838 mila euro) per la sfida della ‘New Balance Arena’ di Bergamo

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