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Presentata la lista degli acquisti: Allegri ha fatto le sue richieste alla dirigenza del Milan

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La sosta per le partite delle nazionali sta dando la possibilità alle società di iniziarsi a muovere in maniera decisa sul calciomercato per cercare di capire dove intervenire e su quali calciatori puntare in ottica futura. 

In casa Milan, in attesa di centrare matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League, si stanno facendo le valutazioni su come andrebbe migliorata la rosa in vista del ritorno in Europa.

Massimiliano Allegri
Milan, le richieste di Allegri sul mercato (Ansa Foto) – calciomercato.it

La qualificazione alla prossima Champions League darebbe ai rossoneri la possibilità di attingere a nuove risorse economiche e poter rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in maniera netta. Nel frattempo, il tecnico ha presentato alla dirigenza quelle che saranno le mosse da attuare per permettere alla squadra di essere competitiva sia in Italia che in Europa.

Le richieste di Allegri per il mercato del Milan

I portieri resteranno quelli attuali anche se sarà da capire se Torriani resterà in rossonero o andrà a giocare in prestito per fare esperienza. In difesa tutti confermati i centrali (da capire se Odogu possa partire in prestito) con il club pronto a mettere in rosa altri due difensori per permettere a Massimiliano Allegri di ruotare la formazione dovendo giocare ogni tre giorni.

Squadra del Milan
Milan, le richieste di Allegri per il mercato (Ansa Foto) – calciomercato.it

Sulle fasce possibile conferma di Athekame e Saelemaekers a destra, mentre a sinistra dovrebbe arrivare un nuovo esterno per fare coppia con Bartesaghi considerato il fatto che Estupinan dovrebbe salutare non avendo convinto a pieno. Il sogno in mezzo al campo è rappresentato da Goretzka che potrebbe arrivare a costo zero sia se dovesse partire Loftus-Cheek sia se l’inglese dovesse essere confermato. Per il centrocampo resta forte la speranza che Modric possa decidere di proseguire ancora un anno in rossonero.

Il reparto da ritoccare in maniera maggiore è quello relativo all’attacco dove quasi tutti vedono la propria posizione in dubbio. Pulisic appare il più saldo di tutti, ma lo stesso Leao non è certo di mantenere il posto in vista della prossima stagione. Verso l’addio Fullkrug e Nkunku con il primo che non sarà riscattato, mentre per il secondo si attendono offerte che permettano di non andare a registrare una minusvalenza.

I prossimi mesi, infine, saranno fondamentali per capire il destino di Santiago Gimenez. Il messicano è rientrato ora dall’infortunio e avrà poche settimane più il mondiale per far capire alla dirigenza del Milan se sia ancora il caso di puntare su di lui in futuro o meno.

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