La Roma potrebbe ‘sacrificare’ il francese per ragioni di bilancio
Manu Kone è sempre in cima ai pensieri di Cristian Chivu. Il tecnico dell’Inter intende cambiare modulo nella prossima stagione, dal 3-5-2 al 3-4-2-1 se non addirittura a un 4-2-3-1. Indispensabile in ogni caso l’acquisto di un grande mediano: in tal senso il preferito resta il francese della Roma.
Dopo il no della scorsa estate a un’offerta poco superiore ai 30 milioni, stavolta il club giallorosso potrebbe spalancare un portone alla cessione dell’ex Borussia M’Gladbach. A maggior ragione se Gasperini non dovesse raggiungere il traguardo Champions, anche se il ‘sacrificio’ di Kone potrebbe esserci a prescindere visto che i Friedkin devono raggranellare un centinaio di milioni entro il 30 giugno per rispettare il Settlement agreement concordato con l’UEFA.
La concorrenza di PSG e club inglesi ostacola i piani di Marotta e Ausilio, i quali alla Roma potrebbero anche proporre una contropartita tecnica per abbassare l’esborso economico. ‘La Gazzetta dello Sport’ rilancia il nome di un vecchio obiettivo romanista, Davide Frattesi, destinato a salutare Milano la prossima estate.
La valutazione di 30 milioni fatta per l’ex Sassuolo è destinata a calare, ma il classe ’99 può appunto rivelarsi una pedina preziosa per sbloccare l’affare Kone, di cui abbiamo ampiamente parlato sul canale Youtube di Calciomercato.it. Come scrive Interlive.it, però, più che Frattesi Gasperini potrebbe volere Carlos Augusto.