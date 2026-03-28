Bastoni-Barcellona prende quota: “Trattativa già partita”

I blaugrana fanno sul serio per il difensore dell’Inter. Contropartite nell’affare? Ecco la verità

Barcellona all’assalto di Bastoni. Secondo Fabrizio Romano, “la trattativa col giocatore è già partita”. Insomma, i catalani fanno sul serio e puntano a presentarsi in casa Inter avendo in mano l’ok e un accordo col difensore classe ’99, fino all’infortunio alla tibia il calciatore di movimento più impiegato da Chivu.

“L’entourage è a conoscenza dell’interesse, tanto che si è già parlato di contratto tra le parti, ovviamente non il giocatore in prima persona – ha aggiunto Romano sul suo canale Youtube – Bisognerà capire se si riuscirà a trovare un accordo coi club“.

Affare con contropartita? L’Inter apprezza molto Dani Olmo e Ferran Torres, come Gerard Martin, anche se di base il club nerazzurro preferirebbe solo soldi. E parliamo di una cifra importante, per intenderci i 50 milioni paventati giorni fa non basterebbero per il sì di Marotta e Ausilio.

Sarà comunque determinante la volontà di Bastoni. L’Inter non gli impedirebbe di partire, seppur nei piani c’è senz’altro il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2028. L’Inter potrebbe alzargli la parte fissa, che è di 5,5 milioni, ma difficilmente avvicinarsi a quanto avrebbe già messo sul piatto la società di Laporta.