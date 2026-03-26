Milan e Roma, doppio affare con Pavlovic e Ndicka | ESCLUSIVO

I difensori centrali di Allegri e di Gasperini sono finiti nel mirino dello stesso club in vista della prossima estate

Mancano sette giornate alla fine del campionato turco, ma il Besiktas sembra già quasi certo di finire la stagione al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Conference League. Con 9 punti di vantaggio sulla quinta e 8 di ritardo sulla terza, difficilmente la squadra di Yalcin cambierà la sua classifica. Ecco perché sta già pensando alla campagna acquisti estiva.

L’obiettivo è quello di avvicinarsi a Galatasaray e Fenerbahce per contendere il titolo agli altri due club di Istanbul e per farlo serve in primo luogo un rinforzo nel reparto arretrato. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, tra i tanti nomi sul taccuino dei bianconeri per il ruolo di difensore centrale ce ne sono anche due che militano in Serie A.

Il primo è quello di Strahinja Pavlovic, sul quale ha messo gli occhi pure il Chelsea come svelato dalla nostra redazione. Il 24enne nazionale serbo, però, gode della fiducia di Allegri e non sembra intenzionato a lasciare il Milan. Il secondo è Evan Ndicka, 26enne nazionale ivoriano che la Roma potrebbe cedere per fare plusvalenza e rientrare nei paletti Uefa del fair play finanziario.