Leao e Thuram verso l’addio? Milan contro Inter, 40 milioni per l’erede

Si preannunciano movimenti importanti nel reparto offensivo delle due milanesi in vista della prossima estate

Il mirino delle grandi d’Italia su Santiago Castro. C’è la fila per il giovane attaccante del Bologna, ambito da diverse squadre in vista del prossimo mercato estivo.

L’argentino classe 2004 è la stella del Bologna allenato da Italiano e già l’anno scorso si era messo in evidenza a suon di gol. Castro sta confermando anche in questa stagione tutte le sue potenzialità, attirando inevitabilmente l’interesse delle big tra Italia ed estero.

Il Bologna lo scorso settembre ha chiuso le porte del ricchi club dell’Arabia Saudita per il giocatore, rinnovandogli qualche mese più tardi il contratto fino al 2030.

Inter-Milan, derby di mercato per Castro: ma occhio alla Juventus

L’Inter ad esempio da tempi non sospetti monitora Castro, con la dirigenza nerazzurra che seguiva l’argentino fin da quando indossava la casacca del Velez.

Il numero nove del Bologna potrebbe essere un teorico sostituto di Marcus Thuram, in caso d’addio questa estate del francese alla ‘Beneamata’. Castro però piace anche sull’altra sponda del Naviglio, con il Milan a caccia di un attaccante specialmente se dovessero dividersi le strade tra il ‘Diavolo’ e Leao. Possibile derby di mercato, ma occhio inoltre alla Juventus: i bianconeri aprono al rinnovo di Vlahovic e allo stesso tempo cercano sul mercato un attaccante (meglio se di prospettiva) da affiancare al serbo.

Le grandi d’Italia sono pronte così a darsi battaglia per Castro, senza dimenticare comunque la concorrenza dalla Premier League per l’argentino. Il Bologna certamente non farà sconti in caso di cessione in estate e valuta il suo gioiello almeno 40 milioni di euro.