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Campionato nel caos, protesta inutile: la Lega rinvia il big match

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Richiesta accolta nonostante la ferma opposizione dell’altro club

Manca solo l’ufficialità, ma in Francia assicurano che la decisione è stata presa: la Ligue 1 ha deciso di accettare la richiesta del Paris Saint-Germain di rinviare la partita col Lens, un vero e proprio scontro al vertice, in programma per l’11 di aprile.

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Campionato nel caos, protesta inutile: la Lega rinvia il big match (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il PSG aveva chiesto il rinvio poiché la gara con l’attuale seconda in classifica è tra la doppia sfida col Liverpool (8 e 14 aprile) valevole per i quarti di Champions League.

La Ligue 1 ha acconsentito nonostante la ferma opposizione del Lens: “(…) In uno spirito di responsabilità e moderazione, il Racing Club de Lens ha informato il Paris Saint-Germain, fin dall’inizio, della sua intenzione di non modificare la data – recitava il duro comunicato del Lens – (…) Ci sembra che si stia diffondendo un sentimento preoccupante quello di un campionato francese che viene gradualmente relegato al ruolo di mera variabile da adattare alle esigenze europee di determinate parti”.

La richiesta dei “più potenti”, ossia del PSG, è stata dunque accolta. Ora c’è da capire quale sarà la reazione del Lens, sicuramente penalizzata dal rinvio del match. Come ha sottolineato nel comunicato lo stesso club transalpino, “cambiare la data di questa partita oggi significherebbe” rimanere “senza competizioni per 15 giorni”, e poi “giocare partite ogni tre giorni”.

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