Tegola in attacco per Gattuso: infortunio e niente playoff Mondiale

Il CT dovrà fare a meno di lui per la sfida con l’Irlanda del Nord ed, eventualmente, per quella decisiva contro una tra Bosnia e Galles
Brutte notizie per Gattuso in vista del playoff Mondiale. Il CT azzurro perde uno degli attaccanti convocati per la semifinale contro l’Irlanda del Nord in programma giovedì prossimo a Bergamo e per l’eventuale finale contro la vincente di Galles-Bosnia.
Parliamo di Gianluca Scamacca, nuovamente alle prese con un infortunio. Di preciso, l’attaccante dell’Atalanta ha subito una lesione muscolare all’adduttore destro. Come sottolinea lo stesso club orobico, il centravanti romano “ha iniziato da subito il protocollo riabilitativo idoneo; la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale”.
Palladino non potrà così schierarlo domani nel match casalingo contro il Verona, mentre Gattuso dovrà rinunciarci per il playoff Mondiale di giovedì 26 marzo. Da capire ora chi sceglierà il CT per rimpiazzarlo nell’elenco dei 28 convocati.