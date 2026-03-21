Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Tegola in attacco per Gattuso: infortunio e niente playoff Mondiale

Foto dell'autore

Il CT dovrà fare a meno di lui per la sfida con l’Irlanda del Nord ed, eventualmente, per quella decisiva contro una tra Bosnia e Galles

Brutte notizie per Gattuso in vista del playoff Mondiale. Il CT azzurro perde uno degli attaccanti convocati per la semifinale contro l’Irlanda del Nord in programma giovedì prossimo a Bergamo e per l’eventuale finale contro la vincente di Galles-Bosnia.

Gattuso dopo una partita dell'Italia
Tegola in attacco per Gattuso: infortunio e niente playoff Mondiale (Screen Rai) – Calciomercato.it

Parliamo di Gianluca Scamacca, nuovamente alle prese con un infortunio. Di preciso, l’attaccante dell’Atalanta ha subito una lesione muscolare all’adduttore destro. Come sottolinea lo stesso club orobico, il centravanti romano “ha iniziato da subito il protocollo riabilitativo idoneo; la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale”.

Palladino non potrà così schierarlo domani nel match casalingo contro il Verona, mentre Gattuso dovrà rinunciarci per il playoff Mondiale di giovedì 26 marzo. Da capire ora chi sceglierà il CT per rimpiazzarlo nell’elenco dei 28 convocati.

/7
2393

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

2 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

3 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

4 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU