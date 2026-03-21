Inter, uno Stankovic non basta: anche Filip può tornare a Milano | CM

La dirigenza valuta il ritorno del portiere in forza al Venezia, seguito dagli emissari nerazzurri nel big match di Serie B contro il Monza

Si preannuncia una rivoluzione tra i pali dell’Inter in vista della prossima stagione. La posizione del titolarissimo Sommer resta in bilico, oltre alla possibile partenza anche del deludente Pepo Martinez.

L’esperto portiere svizzero è in scadenza a giugno e non rientra nei piani della dirigenza di Viale della Liberazione come numero uno del futuro. Sommer potrebbe restare solo come secondo, con l’Inter e l’ex Bayern Monaco che nelle prossime settimane decideranno la soluzione migliore per entrambe le parti.

In forte dubbio c’è anche la posizione di Martinez, che dal suo arrivo a Milano nell’estate 2024 non è riuscito a garantirsi un ruolo da protagonista a difesa della porta nerazzurra.

Calciomercato Inter, rivoluzione tra i pali: Filip Stankovic osservato speciale

L’Inter ha deciso così di mettere sul mercato lo spagnolo ex Genoa ed è intenzionata a cambiare pelle tra i pali in vista della prossima estate.

Se in pole per il ruolo da titolare c’è Vicario, come vice i dirigenti interisti stanno valutando invece con attenzione il profilo di Filip Stankovic. Il figlio d’arte nell’ultimo mercato estivo è stato ceduto al Venezia per 2 milioni di euro, con l’Inter che vanta una percentuale di rivendita del 50%. Marotta e il Ds Ausilio potrebbero sfruttarla per riportarlo a casa, con il valore del giocatore che intanto è salito a circa 10 milioni.

Stankovic sta disputando un’ottima stagione nel Venezia e oggi a seguirlo nel big match di Serie B all’U-Power Stadium tra il Monza e la capolista c’erano anche gli osservatori dell’Inter come raccolto da Calciomercato.it. Il serbo classe 2002 è sotto contratto fino al 2029 e finora ha giocato da titolare tutte e 32 le partite del torneo cadetto.

Filip Stankovic sarebbe prezioso anche per le liste visto che è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e potrebbe ritrovare a Milano il fratello Aleksandar, con l’Inter intenzionata a riportare a casa il centrocampista dal Brugge.