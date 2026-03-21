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Inter, uno Stankovic non basta: anche Filip può tornare a Milano | CM

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La dirigenza valuta il ritorno del portiere in forza al Venezia, seguito dagli emissari nerazzurri nel big match di Serie B contro il Monza

Si preannuncia una rivoluzione tra i pali dell’Inter in vista della prossima stagione. La posizione del titolarissimo Sommer resta in bilico, oltre alla possibile partenza anche del deludente Pepo Martinez.

Inter, le ultime sul futuro di Stankovic
Filip Stankovic, classe 2002 (Ansa) – Calciomercato.it

L’esperto portiere svizzero è in scadenza a giugno e non rientra nei piani della dirigenza di Viale della Liberazione come numero uno del futuro. Sommer potrebbe restare solo come secondo, con l’Inter e l’ex Bayern Monaco che nelle prossime settimane decideranno la soluzione migliore per entrambe le parti.

In forte dubbio c’è anche la posizione di Martinez, che dal suo arrivo a Milano nell’estate 2024 non è riuscito a garantirsi un ruolo da protagonista a difesa della porta nerazzurra. 

Calciomercato Inter, rivoluzione tra i pali: Filip Stankovic osservato speciale

L’Inter ha deciso così di mettere sul mercato lo spagnolo ex Genoa ed è intenzionata a cambiare pelle tra i pali in vista della prossima estate. 

Se in pole per il ruolo da titolare c’è Vicario, come vice i dirigenti interisti stanno valutando invece con attenzione il profilo di Filip Stankovic. Il figlio d’arte nell’ultimo mercato estivo è stato ceduto al Venezia per 2 milioni di euro, con l’Inter che vanta una percentuale di rivendita del 50%. Marotta e il Ds Ausilio potrebbero sfruttarla per riportarlo a casa, con il valore del giocatore che intanto è salito a circa 10 milioni.

Marotta al telefono prima di una partita
Marotta, presidente dell’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Stankovic sta disputando un’ottima stagione nel Venezia e oggi a seguirlo nel big match di Serie B all’U-Power Stadium tra il Monza e la capolista c’erano anche gli osservatori dell’Inter come raccolto da Calciomercato.it. Il serbo classe 2002 è sotto contratto fino al 2029 e finora ha giocato da titolare tutte e 32 le partite del torneo cadetto. 

Filip Stankovic sarebbe prezioso anche per le liste visto che è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e potrebbe ritrovare a Milano il fratello Aleksandar, con l’Inter intenzionata a riportare a casa il centrocampista dal Brugge. 

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