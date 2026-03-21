Fiorentina-Inter e playoff Mondiale: le ultime su Bastoni

Il difensore si è fatto male alla tibia nel derby e ha già saltato la sfida con l’Atalanta di sabato scorso

Chivu ha recuperato Calhanoglu per la delicata trasferta di Firenze, non però Alessandro Bastoni. Il difensore sente ancora male alla tibia, dove ha ricevuto un duro colpo nel derby col Milan intervenendo su Rabiot, e per questo salterà pure il match con la Fiorentina di domani sera.

Allo stato attuale Bastoni è a rischio per il playoff Mondiale, o perlomeno per la semifinale contro l’Irlanda del Nord in programma a Bergamo giovedì prossimo. “Valuteranno in Nazionale”, ha dichiarato Chivu in conferenza stampa. Il classe ’99 è nei 28 convocati da Gattuso, come lo era Scamacca che invece sarà sicuramente out a causa di una lesione all’adduttore destro.

Tornando all’Inter, contro la Fiorentina mancherà di nuovo capitan Lautaro Martinez. L’argentino continua a lavorare a parte per guarire del tutto dal problema al soleo accusato un mese fa a Bodo. Quella di Firenze sarà la sesta volta consecutiva che Barella e compagni dovranno fare a meno di lui.