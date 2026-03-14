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Bianco esalta il Monza, Inzaghi controcorrente: “Il miglior Palermo”

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Il Monza stravince il duello d’alta classifica contro il Palermo: le dichiarazioni in conferenza stampa dei due allenatori

Prova ai limiti della perfezione del Monza, che all’U-Power Stadium domina lo scontro promozione contro il Palermo nella partitissima della 30° giornata del campionato di Serie B. Petagna apre le marcature, prima dell’uno-due nella ripresa di Ciurria e Colombo che blindano la contesa per i brianzoli. 

Monza-Palermo, Inzaghi in conferenza stampa
Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo (Ansa) – Calciomercato.it

Scatto in classifica per il Monza, con Paolo Bianco che si toglie qualche sassolino dalla scarpa in conferenza stampa: “Questa squadra ha sempre reagito, altrimenti non saremmo arrivati fino a questo punto. Oggi non c’è stata partita come all’andata, contro una squadra forte come il Palermo che è stato costruito per vincere il campionato. I nostri tifosi sono stati spettacolari: abbiamo giocato in casa noi e non il Palermo come si diceva”.

Bianco prosegue nella sua analisi: “Ci sono ancora otto partite, oggi sono 3 punti importantissimi ma non è determinante”. Il tecnico dei brianzoli elogia Petagna, uno dei grandi protagonisti della gara: “Andrea è un ragazzo speciale, diverso da quello che si descrive. È un uomo forte, è venuto fuori da una situazione complicata e ci sta dando tantissimo. Mi sono legato molto a lui”.

Monza-Palermo, le dichiarazioni di Bianco e Inzaghi in conferenza

Si lecca le ferite invece Filippo Inzaghi, con il Palermo che affonda sotto la pioggia del Brianteo. La promozione diretta si allontana per i rosanero, con l’allenatore ospite che va controcorrente malgrado la roboante sconfitta sul campo del Monza: “È stata la nostra miglior partita, sono orgoglioso della prestazione della mia squadra. Così andremo lontano: non so se direttamente o con i playoff, ma il nostro sogno si avvicina”.

‘Super Pippo’ aggiunge: “Il Monza ha meritato la vittoria ed è fuori concorso per questa categoria. È stata una partita stregata, il loro portiere ha fatto degli interventi decisivi. I tifosi hanno capito quello che hanno messo in campo i ragazzi e ci sono sempre vicini”.

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