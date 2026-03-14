Bianco esalta il Monza, Inzaghi controcorrente: “Il miglior Palermo”

Il Monza stravince il duello d’alta classifica contro il Palermo: le dichiarazioni in conferenza stampa dei due allenatori

Prova ai limiti della perfezione del Monza, che all’U-Power Stadium domina lo scontro promozione contro il Palermo nella partitissima della 30° giornata del campionato di Serie B. Petagna apre le marcature, prima dell’uno-due nella ripresa di Ciurria e Colombo che blindano la contesa per i brianzoli.

Scatto in classifica per il Monza, con Paolo Bianco che si toglie qualche sassolino dalla scarpa in conferenza stampa: “Questa squadra ha sempre reagito, altrimenti non saremmo arrivati fino a questo punto. Oggi non c’è stata partita come all’andata, contro una squadra forte come il Palermo che è stato costruito per vincere il campionato. I nostri tifosi sono stati spettacolari: abbiamo giocato in casa noi e non il Palermo come si diceva”.

🗣️ #Bianco in conferenza: “Non c’è stata partita, come all’andata. I tifosi sono stati fantastici, abbiamo giocato noi in casa e non il Palermo come si diceva. Ci sono ancora otto gare, oggi sono 3 punti importantissimi ma non è determinante” 📲 #MonzaPalermo @calciomercatoit pic.twitter.com/i78cZ9XxCu — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 14, 2026

Bianco prosegue nella sua analisi: “Ci sono ancora otto partite, oggi sono 3 punti importantissimi ma non è determinante”. Il tecnico dei brianzoli elogia Petagna, uno dei grandi protagonisti della gara: “Andrea è un ragazzo speciale, diverso da quello che si descrive. È un uomo forte, è venuto fuori da una situazione complicata e ci sta dando tantissimo. Mi sono legato molto a lui”.

Monza-Palermo, le dichiarazioni di Bianco e Inzaghi in conferenza

Si lecca le ferite invece Filippo Inzaghi, con il Palermo che affonda sotto la pioggia del Brianteo. La promozione diretta si allontana per i rosanero, con l’allenatore ospite che va controcorrente malgrado la roboante sconfitta sul campo del Monza: “È stata la nostra miglior partita, sono orgoglioso della prestazione della mia squadra. Così andremo lontano: non so se direttamente o con i playoff, ma il nostro sogno si avvicina”.

🗣️ #Inzaghi controcorrente: “È stata la nostra miglior partita, sono orgoglioso. Così andremo lontano e il nostro sogno si avvicina. Il Monza ha meritato ed è fuori concorso per la B. Gara stregata: i tifosi lo hanno capito e ci sono vicini” #MonzaPalermo @calciomercatoit pic.twitter.com/6P7iZJfyT3 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 14, 2026

‘Super Pippo’ aggiunge: “Il Monza ha meritato la vittoria ed è fuori concorso per questa categoria. È stata una partita stregata, il loro portiere ha fatto degli interventi decisivi. I tifosi hanno capito quello che hanno messo in campo i ragazzi e ci sono sempre vicini”.