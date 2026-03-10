Atalanta
Sarri via dalla Lazio: pronta un’altra panchina di Serie A

Doppia pista per il tecnico toscano, ormai ai ferri corti con la società

Sarri e la Lazio vanno verso la separazione al termine della stagione. I rapporti tra il tecnico e la società sono molto tesi da tempo e non solo per ragioni legate al calciomercato. Il futuro del tecnico toscano potrebbe però essere ancora in Serie A.

L’abbiamo già scritto noi qui su Calciomercato.it e lo ha confermato a ‘Radio Radio’ Roberto Pruzzo: “Per la prossima stagione, la Fiorentina pensa a Sarri“. D’altronde il Ds dei viola è adesso quel Paratici che portò l’ex Napoli a Torino, sponda Juventus, dopo l’annata in Premier alla guida del Chelsea.

Pruzzo aggiunge, però, che il club gigliato valuta anche Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo ieri sera sconfitto allo scadere proprio dalla formazione allenata da Sarri. Il quale può diventare un’idea pure per altri club di massima serie, vedi il Bologna qualora Italiano dovesse davvero andar via. I felsinei pensano soprattutto a De Rossi e allo stesso Fabio Grosso, tuttavia il profilo di Sarri potrebbe stuzzicare i dirigenti rossoblù, in particolare il Ds Sartori. Staremo a vedere.

