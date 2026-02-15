Per il difensore nerazzurro anche l’esclusione dalla Nazionale
Bastoni nel mirino (eufemismo) per la simulazione in Inter-Juve costata l’espulsione di Kalulu. C’è chi chiede una squalifica esemplare, invocando la prova Tv, chi in aggiunta la sua esclusione dai convocati della Nazionale per il prossimo playoff Mondiale.
Ecco qualche tweet raccolto da Calciomercato.it:
#Gattuso dovrebbe seriamente considerare di lasciarlo a casa, l’antisportività mostrata da #Bastoni non si sposa con i valori della @Azzurri, mi sembra chiaro. @FIGC pic.twitter.com/V6EdikV2NX
— Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) February 14, 2026
Arbitro #LaPenna da radiare subito e #Bastoni non merita di rappresentare la Nazionale Italiana! Vergogna!#InterJuventus pic.twitter.com/bI6jeuce4E
— DOMENICO ASCIONE (@ASCIONEDOMENICO) February 14, 2026
Bastoni non va convocato in Nazionale.
— Enrico Letta (@EnricoLetta) February 14, 2026
Condotta antisportiva di Bastoni dove andrebbe usata la prova tv con almeno 6 giornate di squalifica pic.twitter.com/RtAGNlfgjL
— Louis Girardi (@LouGirardiReal) February 14, 2026
Seriamente.#Gattuso ci pensi, #Bastoni non e’ convocabile nella nazionale italiana.
Stiamo vedendo le #Olimpiadi che stanno dando lustro al paese.
Personaggi e atteggiamenti così rovinano quanto di buono stiamo facendo altrove.
Rinuncio volentieri ai Mondiali, non voglio… pic.twitter.com/I96tOhEzbX
— Milan memories (@MemoriesMilan) February 14, 2026
Stamane il designatore Rocchi è intervenuto a gamba tesa su quello che è accaduto ieri a San Siro. Oltre ad ammettere che la decisione di La Penna “è stata chiaramente errata”, Rocchi ha attaccato Bastoni e gli allenatori in generale, nonché replicato a Chiellini: “Vogliamo dire che è sempre colpa dell’arbitro di Rocchi? Benissimo. Io invece credo che qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza. Per essere chiari, mi riferisco a chi va in campo ed ha certi atteggiamenti”.