Bastoni, il post Inter-Juve è pesantissimo: “6 giornate di squalifica”

Per il difensore nerazzurro anche l’esclusione dalla Nazionale

Bastoni nel mirino (eufemismo) per la simulazione in Inter-Juve costata l’espulsione di Kalulu. C’è chi chiede una squalifica esemplare, invocando la prova Tv, chi in aggiunta la sua esclusione dai convocati della Nazionale per il prossimo playoff Mondiale.

Ecco qualche tweet raccolto da Calciomercato.it:

Stamane il designatore Rocchi è intervenuto a gamba tesa su quello che è accaduto ieri a San Siro. Oltre ad ammettere che la decisione di La Penna “è stata chiaramente errata”, Rocchi ha attaccato Bastoni e gli allenatori in generale, nonché replicato a Chiellini: “Vogliamo dire che è sempre colpa dell’arbitro di Rocchi? Benissimo. Io invece credo che qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza. Per essere chiari, mi riferisco a chi va in campo ed ha certi atteggiamenti”.

