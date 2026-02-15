Atalanta
Bufera Inter-Juve, Rocchi all’attacco: “Simulazione chiara. Provano a fregarci”

Il designatore replica anche a Chiellini, il quale ieri lo ha attaccato senza nominarlo

Rocchi scende in campo all’indomani di Inter-Juve e della bufera che si è scatenata per l’errore di La Penna, colpevole di aver espulso ingiustamente Kalulu rovinando una partita. Il designatore di A e B ammette l’errore, “la decisione di La Penna è chiaramente errata“, attaccando però Bastoni: “Simulazione chiara“.

“Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla – le parole di Rocchi all’ANSA – La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perché ieri c’è stata una simulazione chiara, l’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci“.

Rocchi tuona contro giocatori e soprattutto allenatori: “Non ci hanno mai aiutato, ma ci hanno messo in difficoltà. Noi alla fine siamo l’ultimo sfogo di tutti, ma anche quelli capaci di prendere le nostre responsabilità quando facciamo un errore, nessuno prende le nostre difese. Vi dico di più, una cosa che mi dispiace è che noi siamo gli unici ad ammettere di avere sbagliato. Abbiamo una trasmissione in cui tutte le settimane mettiamo a nudo i nostri errori, li facciamo vedere a tutti”.

In conclusione Rocchi replica a Chiellini senza nominarlo, il quale ieri sera dopo la partita ha detto che “C’è qualcuno che continua a dire a tutti che andrà via, oggi non era neanche presente a Inter-Juve – chiaro il riferimento a Rocchi, ndr – Il protocollo andrà cambiato, stasera ne è stata la prova”.

“Vogliamo dire che è sempre colpa dell’arbitro di Rocchi? – le parole del designatore in risposta al dirigente bianconero – Benissimo. Io invece credo che qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza. Per essere chiari, mi riferisco a chi va in campo ed ha certi atteggiamenti”.

