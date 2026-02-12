Ultim’ora, panchina a Maresca: ribaltone inaspettato

Svolta improvvisa per quel che concerne il futuro di Enzo Maresca: ecco dove potrebbe allenare subito il tecnico campano.
Lo scorso 1 gennaio ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Chelsea e ora Enzo Maresca è pronto a tornare immediatamente in panchina. La bomba arriva direttamente dall’Inghilterra, dove secondo i media locali il tecnico campano sarebbe al momento in pole position per diventare il nuovo tecnico del Tottenham.
Gli Spurs hanno recentemente esonerato il danese Thomas Frank, che nella sessione invernale di calciomercato di gennaio si era opposto alla partenza di Kolo Muani (corteggiato dalla Juventus). Ora al suo posto si scalda Maresca, che si appresta a vivere una seconda metà di stagione davvero surreale a Londra: da una parte infatti il Tottenham si è già qualificato per gli ottavi di finale di Champions League in virtù del quarto posto in classifica nel girone unico, dall’altra invece i biancoblu occupano la sedicesima posizione nella graduatoria generale di Premier League con appena cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione.
Nelle ultime ore si era parlato anche di De Zerbi in ottica Tottenham, ma la scelta dovrebbe alla fine ricadere su Enzo Maresca.