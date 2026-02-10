Il Napoli ha messo nel mirino Riccardo Orsolini in vista della prossima stagione. L’attaccante esterno del Bologna potrebbe finire sul mercato nel caso in cui non dovesse rinnovare il contratto con la squadra rossoblu.
Nella giornata di lunedì, Claudio Fenucci ha parlato in conferenza stampa della questione rinnovi in casa rossoblu affermando che non sembrano essere vicini gli accordi per Orsolini, Lucumì e Freuler.
Se non dovesse arrivare la firma dell’attaccante, il Bologna potrebbe pensare alla cessione del calciatore, diventato nel tempo una bandiera della formazione emiliana. Orsolini, dal canto suo, ha più volte affermato di essere felice a Bologna, ma non è escluso che la chiamata di una big possa convincerlo a cambiare aria.
Senza un rinnovo il costo del cartellino del calciatore si potrebbe aggirare intorno ai 20 milioni di euro con il Napoli di Antonio Conte che potrebbe fare un tentativo. Non è un mistero che l’ex CT della nazionale sia alla ricerca di esterni offensivi di qualità per migliorare il proprio reparto offensivo.