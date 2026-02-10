Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Napoli su Orsolini, assalto azzurro all’attaccante del Bologna

Foto dell'autore

Il Napoli ha messo nel mirino Riccardo Orsolini in vista della prossima stagione. L’attaccante esterno del Bologna potrebbe finire sul mercato nel caso in cui non dovesse rinnovare il contratto con la squadra rossoblu.

Riccardo Orsolini
Il Napoli piomba su Riccardo Orsolini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nella giornata di lunedì, Claudio Fenucci ha parlato in conferenza stampa della questione rinnovi in casa rossoblu affermando che non sembrano essere vicini gli accordi per Orsolini, Lucumì e Freuler.

Se non dovesse arrivare la firma dell’attaccante, il Bologna potrebbe pensare alla cessione del calciatore, diventato nel tempo una bandiera della formazione emiliana. Orsolini, dal canto suo, ha più volte affermato di essere felice a Bologna, ma non è escluso che la chiamata di una big possa convincerlo a cambiare aria.

/7
259

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 19%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Senza un rinnovo il costo del cartellino del calciatore si potrebbe aggirare intorno ai 20 milioni di euro con il Napoli di Antonio Conte che potrebbe fare un tentativo. Non è un mistero che l’ex CT della nazionale sia alla ricerca di esterni offensivi di qualità per migliorare il proprio reparto offensivo.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie