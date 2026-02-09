Atalanta
Bologna, Fenucci chiaro sul rinnovo di Orsolini: “Non siamo vicini”

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Helland e Sohm, Claudio Fenucci ha parlato del momento difficile del Bologna analizzando anche la questione relativa ai rinnovi di contratto di Orsolini e Lucumì.

L’amministratore delegato dei rossoblu ha rilasciato dichiarazioni che hanno preoccupato i tifosi: “I rinnovi? Stiamo incontrando gli agenti, ma non siamo vicini. Per molti di loro c’è la volontà di restare, ma c’è sempre un tema economico relativo alle richieste e alle offerte. Noi non vogliamo ridimensionarci, abbiamo sempre investito sul mercato i soldi derivanti dalle cessioni o per rinforzarci o per alzare il tetto ingaggi”.

Lo stesso discorso vale per Remo Freuler, centrocampista svizzero classe 1992 che vedrà terminare il proprio accordo alla fine del campionato in corso. Orsolini e Lucumì termineranno il proprio accordo nel giugno del 2027, con il Bologna che, però, non vorrà rischiare di perderli a costo zero.

Possibile l’addio al calcio, invece, per Lorenzo De Silvestri, che potrebbe restare in rossoblu con altre vesti, collaborando con la società.

