Tutti pazzi per Pio Esposito: offerta pesantissima all’Inter, i dettagli

Il top club di Premier pronto all’assalto del cartellino del gioiello nerazzurro

Pio Esposito è incedibile fino a che punto? Lo sappiamo, nel mercato di incedibili non ce ne sono. O al massimo si contano sulle dita di una mano. I club italiani, poi, non hanno la forza per fronteggiare gli assalti delle top straniere. Assalti con annesse offerte da capogiro, quelle appunto difficili da rifiutare.

Di base l’Inter non intende affatto privarsi di quello che è attualmente uno dei suoi pezzi da novanta. Per età e potenziale, oggi Pio Esposito può valere più di Lautaro Martinez o Thuram, più di Bastoni o Barella. Lo diciamo a ragion veduta, perché certi spifferi stanno già arrivando. O meglio, sono già arrivati.

Spifferi che traduciamo in volontà di strapparlo all’Inter. All’inizio dell’estate passata ci ha provato concretamente il Napoli, con De Laurentiis pronto a investire 40 milioni se non oltre per il cartellino dell’allora attaccante reduce da una grande stagione allo Spezia. Giustamente l’Inter si è opposta in maniera netta, forte anche di un contratto fino al 2030 appena rinnovato. Chivu ha poi fatto il resto, imponendo la sua permanenza in squadra.

Un altro prolungamento dovrebbe avvenire a fine stagione: l’agente Giuffredi sta già premendo tramite sponde mediatiche amiche. L’obiettivo è far aumentare l’ingaggio al suo assistito, attualmente di poco superiore al milione di euro. Niente di male, fa il suo lavoro e anche egregiamente.

Un altro prolungamento non demoralizzerà comunque le pretendenti al classe 2005. Pretendenti che stazionano soprattutto in Premier League. Come scritto da Interlive.it, sul tavolo della società di viale della Liberazione possono arrivare offerte addirittura vicine ai 100 milioni di euro.

La notizia di Interlive.it è stata confermata in queste ore da ‘Sportitalia’, secondo il quale un grande club inglese (il Manchester United o forse il Tottenham) starebbe preparando una proposta da 80 milioni di euro per Pio Esposito. Nel caso tutti plusvalenza, dato che il 20enne di Castellammare di Stabia è un prodotto del vivaio interista. Per una offerta del genere, ovviamente, sarebbe decisivo il parere di Oaktree: il timore degli interisti è che possa prevalere il sì, il sì alla cessione.