Bruttissime notizie per i nerazzurri per il decisivo big match in casa del Borussia Dortmund

L’Inter perde pezzi importanti per la sfida che sarà non solo fondamentale, ma decisiva in casa del Borussia. A Dortmund infatti i nerazzurri si giocheranno il passaggio del turno, che in caso di vittoria potrebbe essere ancora diretto agli ottavi di finale, altrimenti costringerà la squadra di Chivu a passare per il playoff.

Il tecnico romeno dovrà affrontarlo con qualche assenza molto pesante, oltre a quelle di Calhanoglu e Dumfries. Si è infatti fermato anche Nicolò Barella, che non partirà per la trasferta tedesca a scopo precauzionale. Il centrocampista della Nazionale ha riportato un affaticamento muscolare nella rifinitura di oggi e per questo motivo lo staff ha deciso di lasciarlo a riposo, anche per non rischiare.

All’orizzonte c’è un periodo intensissimo per l’Inter, che sono attesi poi dalla trasferta di Cremona, poi la Coppa Italia col Torino, un’altra trasferta in casa del Sassuolo, gli eventuali playoff di andata e il derby d’Italia con la Juve prima del possibile match di ritorno dello spareggio per gli ottavi. Insomma, perdere Barella per troppo tempo diventa un rischio ancora più grande. Al momento non sono previsti esami strumentali per il giocatore, che con buona probabilità verrà sostituito da Sucic a Dortmund, sperando che possa rientrare già domenica.