Inter, UFFICIALE la cessione di Palacios: comunicato e dettagli

Il difensore classe 2003 fa ritorno in Argentina dopo un anno e mezzo

Mancava soltanto l’ufficialità, arrivata qualche istante fa: Tomas Palacios lascia l’Inter, dove era da tempo ai margini, e fa ritorno in Argentina.

Il difensore classe 2003 si trasferisce all’Estudiantes presieduto dall’ex centrocampista nerazzurro, ma anche di Lazio e Parma, Juan Sebastian Veron, fresco vincitore del Clausura 2025.

Come recita la scarna nota ufficiale dell’Inter, Palacios “è ceduto a titolo temporaneo al Club Estudiantes de La Plata fino a gennaio 2027, con opzione di acquisto“. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il riscatto è fissato tra i 6 e i 7 milioni di euro.

Anche l’Estudiantes ha ufficializzato l’arrivo di Palacios in squadra: “Il difensore è diventato il terzo acquisto dell’Estudiantes in questa sessione di calciomercato, in seguito all’accordo con la sua squadra madre, l’Inter, per un prestito di un anno”.

✍️ Tomás Palacios firmó su contrato y se convirtió en el tercer refuerzo para este 2026. El defensor arribó a la institución a préstamo por un año, proveniente del Inter de Milán. ▶️ https://t.co/ULqAUQ4slb pic.twitter.com/qFd6bvKVBX — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 27, 2026

Nella sua esperienza all’Inter, Palacios ha collezionato appena 3 presenze (complessivi 26′). 8 sono state invece quelle con il Monza, nel quale ha giocato la stagione scorsa da gennaio a maggio.