Inter, UFFICIALE la cessione di Palacios: comunicato e dettagli

Il difensore classe 2003 fa ritorno in Argentina dopo un anno e mezzo 

Mancava soltanto l’ufficialità, arrivata qualche istante fa: Tomas Palacios lascia l’Inter, dove era da tempo ai margini, e fa ritorno in Argentina.

Palacios ufficiale all'Estudiantes
Il difensore classe 2003 si trasferisce all’Estudiantes presieduto dall’ex centrocampista nerazzurro, ma anche di Lazio e Parma, Juan Sebastian Veron, fresco vincitore del Clausura 2025.

Come recita la scarna nota ufficiale dell’Inter, Palacios “è ceduto a titolo temporaneo al Club Estudiantes de La Plata fino a gennaio 2027, con opzione di acquisto“. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il riscatto è fissato tra i 6 e i 7 milioni di euro.

Anche l’Estudiantes ha ufficializzato l’arrivo di Palacios in squadra: “Il difensore è diventato il terzo acquisto dell’Estudiantes in questa sessione di calciomercato, in seguito all’accordo con la sua squadra madre, l’Inter, per un prestito di un anno”.

Nella sua esperienza all’Inter, Palacios ha collezionato appena 3 presenze (complessivi 26′). 8 sono state invece quelle con il Monza, nel quale ha giocato la stagione scorsa da gennaio a maggio.

