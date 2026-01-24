Palacios lascia l’Inter per tornare in Argentina: ecco la formula | CM

Il difensore argentino era ai margini da tempo: in un anno e mezzo ha collezionato appena 3 presenze

Chivu resta in attesa di un rinforzo sulla corsia destra, nello specifico in attesa di Ivan Perisic, intanto il mercato dell’Inter si muove sul fronte uscite. È in partenza destinazione Argentina, quindi per far ritorno in Patria, il difensore Tomas Palacios.

Palacios mai preso in considerazione da Chivu

La partenza del classe 2003 non sposta niente, visto che parliamo di un calciatore praticamente da sempre ai margini nella gestione Chivu. Zero le presenze in questa stagione, con l’ex Independiente Rivadavia anche a lungo ai box per un infortunio muscolare alla coscia.

Intesa Inter-Estudiantes

Come raccolto da Calciomercato.it, Palacios si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Estudiantes, club presieduto dall’ex nerazzurro Veron e fresco vincitore del Clausura 2025.

L’operazione si sta perfezionando con la formula del prestito fino a dicembre 2026 più opzione d’acquisto. Palacios lascerà Milan e l’Italia un anno e mezzo dopo il suo arrivo, che si perfezionò sui 6 milioni di euro più bonus.

L’esperienza italiana, in nerazzurro, è stata del tutto negativa: il giovane difensore di General Pico ha collezionato appena 3 presenze (26′ in tutto) con la maglia dell’Inter. 8 invece quelle con il Monza, dove ha giocato la stagione passata da gennaio a maggio a titolo temporaneo.

Già in estate l’Inter ha provato in tutti i modi a cederlo. L’operazione col Basilea è saltata in prossimità del traguardo, mentre quasi a ridosso della fine della sessione estiva il club di viale della Liberazione aveva trovato un accordo con il San Paolo.

L’affare non si è chiuso perché Palacios rifiutò il trasferimento, indispettendo pure i suoi stessi agenti. L’Inter spera che in Argentina, a casa sua possa rilanciarsi, in modo da convincere l’Estudiantes a esercitare il diritto di riscatto.