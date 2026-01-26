Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Scoppia il caso Upamecano: la minaccia del Bayern e l’ombra del Real | CM

Foto dell'autore

Il difensore francese non ha ancora firmato il rinnovo coi bavaresi nonostante l’accordo raggiunto a inizio gennaio

Salta il rinnovo di Upamecano? Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo a inizio gennaio, quattro anni più opzione e ingaggio da quasi 11 milioni a stagione, soltanto che il francese ha fin qui sempre rimandato l’appuntamento per la firma.

Il club bavarese sta perdendo definitivamente la pazienza: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, adesso sta addirittura ragionando sul ritiro della proposta.

Upamecano esulta dopo un gol col Bayern
Scoppia il caso Upamecano: la minaccia del Bayern e l’ombra del Real (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ma perché Upamecano non firma il prolungamento? Sempre secondo quanto appreso da CM, perché è rientrato prepotentemente in scena il Real Madrid.

Dialoghi in corso tra il club madrileno, che in vista della prossima stagione deve rifare mezza difesa, e il classe ’98 di Evreux. Le ‘Merengues’ possono mettere sul piatto una cifra di poco superiore, avendo a proprio vantaggio un maggiore appeal.

Accostato a Inter e Juve, per Upamecano si è mosso anche il Paris Saint-Germain. Allo stato attuale, tuttavia, è un duello tra Bayern Monaco e Real Madrid. L’ultimo, quello per Alaba, fu vinto dagli spagnoli.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie