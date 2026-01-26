Scoppia il caso Upamecano: la minaccia del Bayern e l’ombra del Real | CM

Il difensore francese non ha ancora firmato il rinnovo coi bavaresi nonostante l’accordo raggiunto a inizio gennaio

Salta il rinnovo di Upamecano? Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo a inizio gennaio, quattro anni più opzione e ingaggio da quasi 11 milioni a stagione, soltanto che il francese ha fin qui sempre rimandato l’appuntamento per la firma.

Il club bavarese sta perdendo definitivamente la pazienza: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, adesso sta addirittura ragionando sul ritiro della proposta.

Ma perché Upamecano non firma il prolungamento? Sempre secondo quanto appreso da CM, perché è rientrato prepotentemente in scena il Real Madrid.

Dialoghi in corso tra il club madrileno, che in vista della prossima stagione deve rifare mezza difesa, e il classe ’98 di Evreux. Le ‘Merengues’ possono mettere sul piatto una cifra di poco superiore, avendo a proprio vantaggio un maggiore appeal.

Accostato a Inter e Juve, per Upamecano si è mosso anche il Paris Saint-Germain. Allo stato attuale, tuttavia, è un duello tra Bayern Monaco e Real Madrid. L’ultimo, quello per Alaba, fu vinto dagli spagnoli.