Provedel e i rumors sull’Inter: ecco come stanno le cose | CM

Il portiere difende la porta della Lazio dal 2022: il suo contratto scade tra un anno e mezzo

La Lazio è nel pieno di una bufera tra giocatori che vanno o che vogliono andare via, e rinforzi che tardano ad arrivare. Tra quelli che vorrebbero andar via da Formello, tuttavia, non c’è Ivan Provedel, nonostante negli ultimi giorni si sia detto tutto il contrario.

È stato scritto che il portiere titolare della squadra di Sarri vorrebbe andare via in estate, avendo già fra le mani una proposta dell’Inter.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, però, la notizia di un Provedel intenzionato a lasciare la Lazio, perché ha una offerta dal club nerazzurro, è priva di fondamento.

Provedel vuole restare alla Lazio: l’obiettivo è il rinnovo

Come appurato ulteriormente da CM.IT, Provedel vuole proseguire la sua avventura in biancoceleste, iniziata quasi quattro anni fa (139 le presenze complessive) e che gli ha permesso di affermarsi come uno dei migliori portieri della Serie A.

Non solo, il 31enne di Pordenone punta anche al rinnovo del contratto che scade a giugno 2027.

L’Inter sta cercando sì un erede di Sommer, ma al momento il preferito è Guglielmo Vicario del Tottenham, vecchio pallino del Ds Ausilio. Provedel è senz’altro apprezzato pure in viale della Liberazione, ma allo stato attuale non risulta essere un obiettivo di mercato per il prossimo futuro.