Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Provedel e i rumors sull’Inter: ecco come stanno le cose | CM

Foto dell'autore

Il portiere difende la porta della Lazio dal 2022: il suo contratto scade tra un anno e mezzo

La Lazio è nel pieno di una bufera tra giocatori che vanno o che vogliono andare via, e rinforzi che tardano ad arrivare. Tra quelli che vorrebbero andar via da Formello, tuttavia, non c’è Ivan Provedel, nonostante negli ultimi giorni si sia detto tutto il contrario.

Provedel durante una partita della Lazio
Provedel e i rumors sull’Inter: ecco come stanno le cose (AnsaFoto) – Calciomercato.it

È stato scritto che il portiere titolare della squadra di Sarri vorrebbe andare via in estate, avendo già fra le mani una proposta dell’Inter.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, però, la notizia di un Provedel intenzionato a lasciare la Lazio, perché ha una offerta dal club nerazzurro, è priva di fondamento.

Provedel vuole restare alla Lazio: l’obiettivo è il rinnovo

Come appurato ulteriormente da CM.IT, Provedel vuole proseguire la sua avventura in biancoceleste, iniziata quasi quattro anni fa (139 le presenze complessive) e che gli ha permesso di affermarsi come uno dei migliori portieri della Serie A.

Non solo, il 31enne di Pordenone punta anche al rinnovo del contratto che scade a giugno 2027.

Provedel durante una partita della Lazio
Provedel vuole restare alla Lazio: l’obiettivo è il rinnovo (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’Inter sta cercando sì un erede di Sommer, ma al momento il preferito è Guglielmo Vicario del Tottenham, vecchio pallino del Ds Ausilio. Provedel è senz’altro apprezzato pure in viale della Liberazione, ma allo stato attuale non risulta essere un obiettivo di mercato per il prossimo futuro.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie