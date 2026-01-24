Atalanta
Tonali-Juve, l’ultimo messaggio fa sognare i tifosi bianconeri

Foto dell'autore

Arriva un nuovo importante annuncio su Sandro Tonali: adesso tutti i tifosi della Juventus sognano in grande.

Ormai non è più un mistero. Si chiama Sandro Tonali il vero e proprio oggetto dei desideri della Juventus, che in estate darà l’assalto definitivo al centrocampista della Nazionale italiana. L’ex Milan, oggi al Newcastle, è stato individuato da Spalletti come il profilo ideale per far compiere il definitivo salto di qualità alla mediana bianconera. Un mix perfetto di quantità e qualità, oltre ad un’esperienza internazionale che potrebbe davvero fare la differenza a Torino.

Tonali durante una partita del Newcastle
Tonali (AnsaFoto) – Calciomercato.it

E, proprio in questi minuti, è arrivato un altro importante annuncio che fa sognare i tantissimi sostenitori della Vecchia Signora.

Kalulu chiama Tonali alla Juve: l’annuncio

A farlo è Pierre Kalulu, che con Tonali ci ha già giocato al Milan qualche anno fa. Ecco quanto ammesso dal centrale della Juve: “Sandro è un amico. Insieme abbiamo vinto lo scudetto al Milan e sono particolarmente legato a lui. Ora indossiamo due maglie diverse, ma Tonali è un calciatore davvero molto forte. Auguro a lui il meglio. Oggi sono contento dei miei compagni di squadra alla Juve, poi in futuro si vedrà…“.

Il futuro che potrebbe permettere a Kalulu e a Tonali di tornare a giocare insieme, questa volta però con la casacca della Juventus.

