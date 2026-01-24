Atalanta
Riesplode il caso Thuram dopo Inter-Pisa: “Venduto a fine stagione”

Foto dell'autore

Il francese è sempre più offuscato da Pio Esposito, ma a Dortmund tornerà titolare

Thuram torna nel mirino dopo Inter-Pisa. Tutta ‘colpa’ di Pio Espiosito, che ancora una volta gli ha rubato la scena oltre che una maglia da titolare.

Il classe 2005 è stato in assoluto uno dei migliori in campo della rimonta nerazzurra sul Pisa: ha praticamente vinto tutti i duelli, segnando la rete del momentaneo 3-2.

Thuram festeggia con Dimarco dopo la rete del terzino
Riesplode il caso Thuram dopo Inter-Pisa: "Venduto a fine stagione" (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Pio Esposito sta diventando sempre più il nuovo idolo dei tifosi interisti, a scapito del francese ieri di nuovo ‘accantonato’ da Chivu in favore del bomber campano. Il figlio d’arte è poi subentrato proprio al posto del numero 94, servendo a Dimarco la palla del 4-2. Ma questo non è bastato ad evitargli le critiche, alcune pure feroci, del tifo social nerazzurro.

Fossi in lui mi guarderei anche da Bonny, Esposito nelle dinamiche di campo e in quelle caratteriali con Lautaro, lo ha già scalzato”, scrive un utente. Un altro addirittura sostiene che ora Thuram “è la terza punta, ma dopo ieri può diventare la quarta“.

C’è chi lo paragona a Leao e chi, infine, è convinto che “a fine stagione sarà venduto“. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Thuram torna titolare a Dortmund

Thuram festeggia con Bonny in Inter-Pisa
Thuram torna titolare a Dortmund (AnsaFoto) – Calciomercato.it

A meno di sorprese Thuram tornerà titolare mercoledì prossimo in casa del Borussia Dortmund, nell’ultimo match della fase a girone unico di Champions. La squadra di Chivu, anche in caso di successo, avrebbe scarsissime chance di qualificarsi direttamente agli ottavi.

