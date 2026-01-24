Riesplode il caso Thuram dopo Inter-Pisa: “Venduto a fine stagione”

Il francese è sempre più offuscato da Pio Esposito, ma a Dortmund tornerà titolare

Thuram torna nel mirino dopo Inter-Pisa. Tutta ‘colpa’ di Pio Espiosito, che ancora una volta gli ha rubato la scena oltre che una maglia da titolare.

Il classe 2005 è stato in assoluto uno dei migliori in campo della rimonta nerazzurra sul Pisa: ha praticamente vinto tutti i duelli, segnando la rete del momentaneo 3-2.

Pio Esposito sta diventando sempre più il nuovo idolo dei tifosi interisti, a scapito del francese ieri di nuovo ‘accantonato’ da Chivu in favore del bomber campano. Il figlio d’arte è poi subentrato proprio al posto del numero 94, servendo a Dimarco la palla del 4-2. Ma questo non è bastato ad evitargli le critiche, alcune pure feroci, del tifo social nerazzurro.

“Fossi in lui mi guarderei anche da Bonny, Esposito nelle dinamiche di campo e in quelle caratteriali con Lautaro, lo ha già scalzato”, scrive un utente. Un altro addirittura sostiene che ora Thuram “è la terza punta, ma dopo ieri può diventare la quarta“.

C’è chi lo paragona a Leao e chi, infine, è convinto che “a fine stagione sarà venduto“. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Thuram a furia di ridere finisce a fare la riserva di Esposito — Diego (@diego4all) January 23, 2026

Voleva segnare il gran goal a tutti i costi — Alex Ferragosti⭐⭐ (@AlexFerragosti) January 24, 2026

Thuram potenzialmente è fortissimo, ma come Leao prende il calcio come un hobby, spesso non ha voglia di giocare, o si sveglia o per me è ultimo nelle gerarchie, Bonny ha inciso più di lui in questa stagione — Giovanni (@Giovann11720187) January 23, 2026

Ora è la terza punta, ma, dopo ieri, può diventare la quarta — Alessandro Smerieri (@ale_smerieri) January 24, 2026

Finisce che sarà venduto a fine stagione — Stefano (@Stweetter) January 23, 2026

Fossi in lui mi guarderei anche da bonny, Esposito nelle dinamiche di campo e in quelle caratteriali con Lautaro, lo ha già scalzato Dovrà essere bravo Chivu a farglielo capire il più tardi possibile — Davide Marchetti (@il_Becca90) January 23, 2026

Thuram torna titolare a Dortmund

A meno di sorprese Thuram tornerà titolare mercoledì prossimo in casa del Borussia Dortmund, nell’ultimo match della fase a girone unico di Champions. La squadra di Chivu, anche in caso di successo, avrebbe scarsissime chance di qualificarsi direttamente agli ottavi.