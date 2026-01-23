Atalanta
Juve, non solo En-Nesyri: sta per firmare un centrocampista

La Juve continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista di gennaio: ecco le ultimissime in casa bianconera. 

Non solo En-Nesyri. L’attaccante del Fenerbahce e della Nazionale marocchina sembra ormai a un passo dal trasferimento alla Juve che, però, monitora con attenzione anche altre piste per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Comolli
Damien Comolli (Ansafoto)

Il secondo colpo potrebbe essere un centrocampista, più precisamente Fortunato Krediet, promettente classe 2010 di proprietà del Feyenoord.

Juve, chi è Krediet: tutto sul centrocampista

Krediet ha una buonissima struttura fisica nonostante la giovanissima età (ha compiuto 16 anni lo scorso 8 gennaio) e abbina qualità e quantità. Prima di trasferirsi al Feyenoord, aveva indossato le casacche di Zeeburgia, PSV e FC Utrecht, collezionando anche tre gettoni con la Nazionale olandese Under 16.

Proprio la società di Eredivisie gli aveva proposto un contratto triennale per allontanare le sirene provenienti dall’estero, ma alla fine Krediet ha ceduto alle lusinghe della Juve e nelle prossime ore firmerà il nuovo contratto che lo legherà proprio ai bianconeri. Un rinforzo di prospettiva per la Vecchia Signora, che non vuole di certo fermarsi qui.

 

