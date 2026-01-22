Atalanta
Blitz della Juve: è sbarcato in città per chiudere l’operazione

Spalletti spinge, il club bianconero sta provando ad accontentarlo

La Juve accelera sul mercato. Del resto non mancano molti giorni al gong finale di questa sessione di gennaio, e Spalletti ancora sta aspettando rinforzi. Uno in particolare: l’attaccante.

In tal senso va registrato il blitz del Ds Ottolini in Turchia, a Istanbul. A svelarlo il collega turco Yagiz Sabuncuoglu, il quale su X scrive che “Il direttore sportivo della Juventus Marco Ottolini è arrivato a Istanbul per incontrare Youssef En-Nesyri e il Fenerbahce“. Insomma, per provare a chiudere l’operazione.

Il Direttore sportivo dei bianconeri ha già in mano il sì del bomber marocchino, nel recente passato trattato a lungo dalla Roma. En-Nesyri ha preso definitivamente quota dopo le difficoltà riscontrate per il francese Mateta.

Il club di Exor non è riuscito a convincere il Crystal Palace a cedere il suo giocatore con la formula del prestito più diritto di riscatto. Distanza anche sulle cifre, senza dimenticare gli ostacoli fronte commissione all’agente.

En-Nesyri obiettivo anche del Napoli, ma la Juve è avanti: Ottolini prova a chiudere

Ventinove anni il prossimo giugno e autore quest’anno di 8 gol, En-Nesyri potrebbe lasciare il Fenerbahce alle ‘condizioni’ della Juve: ovvero in prestito con opzione, dunque senza obbligo. Il classe ’97 ex Siviglia è un obiettivo pure del Napoli, ma gli azzurri sono frenati dal fatto che il loro mercato debba essere a saldo zero.

La Juve, invece, ha le mani più libere e un’esigenza più forte: un attaccante, un giocatore in grado di bucare la porta in questo periodo che sta mancando – molto – Dusan Vlahovic. Né David né Openda stanno incidendo, ecco perché Spalletti spinge per l’acquisto di un centravanti che abbia grande feeling con lo specchio della porta.

Trattare con i club turchi, a maggior ragione con una big come il Fenerbahce, non è mai facile, però la Juve ci sta provando. Ottolini è a Istanbul proprio per cercare una quadra, con la speranza che il blitz per En-Nesyri non abbia lo stesso esito di quello di Mingueza

