Addio Romagnoli, la situazione si complica: muro totale | CM

Si complica la situazione riguardante il possibile addio di Alessio Romagnoli alla Lazio con il difensore che avrebbe già dato il suo ok per la partenza destinazione Al-Sadd, squadra allenata da Roberto Mancini.
Stando a quanto appreso da Calciomercato.it, il club non avrebbe intenzione di liberare il calciatore destinazione Qatar con l’offerta arrivata alla società capitolina che non soddisfa le richieste di Claudio Lotito.
Muro tra le parti con il calciatore che, stufo delle mancate promesse da parte della società riguardo il rinnovo del contratto, avrebbe accettato la proposta dell’Al-Sadd nonostante la sua volontà fosse quella di chiudere la carriera in biancoceleste.
Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra le parti per capire se il calciatore potrà raggiungere l’ex CT della nazionale considerato anche il fatto che sabato sera la Lazio è attesa dalla trasferta di Lecce.