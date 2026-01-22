Romagnoli-Lazio, addio vicino: il difensore pronto a salutare | CM

Continua ad essere delicata la situazione in casa Lazio con il club biancoceleste che appare pronto a proseguire nella sua opera di rivoluzione della rosa.

A partire, questa volta, sarà Alessio Romagnoli con il difensore classe 1995 pronto a dire addio alla squadra capitolina raggiungendo Roberto Mancini in Qatar andando a guadagnare più di 6 milioni di euro all’anno.

Dopo gli addii di Castellanos e Guendouzi, con Nuno Tavares pronto a salutare la capitale, la Lazio si appresta a dire addio ad un altro calciatore importante della propria rosa, Alessio Romagnoli. La situazione tra le parti sarebbe sempre più tesa con il calciatore deciso ad accettare la proposta arrivata dal Qatar, precisamente dall’Al-Sadd allenato da Roberto Mancini.

Futuro Romagnoli, cessione vicina: addio Lazio

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la situazione in casa Lazio tra Romagnoli e la società sarebbe molto delicata. Il calciatore avrebbe già parlato e spiegato la situazione ai compagni di fatto salutandoli.

Da diversi anni il difensore avrebbe una promessa di rinnovo da parte della Lazio per arrivare ad uno stipendio di più di 3 milioni di euro all’anno. I discorsi sarebbero stati sempre rinviati da parte della società e il calciatore sarebbe stufo di attendere. In questo momento è arrivata la proposta da circa 6 milioni di euro all’anno dal Qatar e l’ex Milan appare intenzionato ad accettare.

La Lazio, in queste ore, starebbe provando a ricucire lo strappo anche se il difensore, a meno di colpi di scena, non dovrebbe essere a disposizione già per la partita contro il Lecce.