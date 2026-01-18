Atalanta
È Dzeko il nuovo numero 9: colpaccio in attacco

Spunta il nome della nuova squadra di Edin Dzeko: una destinazione davvero sorprendente per l’attaccante bosniaco. 

Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, l’esperienza di Edin Dzeko alla Fiorentina può considerarsi ormai conclusa. L’attaccante bosniaco classe ’86 ha deluso le aspettative e, dunque, la società viola avrebbe deciso di liberarsi di un ingaggio importante, che si aggira intorno ai 2 milioni di euro.

Dzeko piace parecchio al Genoa con l’ex compagno De Rossi che farebbe carte false pur di allenarlo, ma a Firenze non hanno alcuna intenzione di cederlo a una diretta concorrente per la salvezza. Ecco dove potrebbe finire il calciatore.

Dzeko, futuro in Germania: ecco la destinazione

Secondo quanto riportato in queste ultime ore dalla redazione di ‘Sky Sport Germania’, la dirigenza dello Schalke 04 avrebbe tutta l’intenzione di acquistare Dzeko, soprattutto per i buonissimi rapporti che ci sono tra il 39enne di Sarajevo e Miron Muslic, allenatore austriaco con cittadinanza bosniaca del club di Gelsenkirchen.

Attenzione, dunque, alle prossime ore che potrebbero essere decisive per il futuro di Dzeko: lo Schalke è pronto a chiudere l’affare con la Fiorentina e a portarlo immediatamente in Germania.

