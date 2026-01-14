Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Dzeko-Fiorentina, è già finita: addio anticipato

Foto dell'autore

Avventura al capolinea per Edin Dzeko alla Fiorentina: ecco le ultimissime in casa viola e i possibili scenari. 

È ormai giunta al capolinea l’esperienza di Edin Dzeko alla Fiorentina. Ad appena 6 mesi dal suo approdo in viola, l’attaccante bosniaco classe ’86 ha le valigie pronte e aspetta di capire solo quale sarà la sua prossima destinazione. Dzeko è attualmente fermo ai box a causa dell’infortunio rimediato prima del match con la Cremonese che gli ha impedito di scendere in campo nelle ultime sfide.

Vanoli (Ansafoto) – Calciomercato.it

In queste ore si è parlato di un possibile trasferimento di Dzeko al Cagliari o al Genoa, ma al momento l’ipotesi più concreta porta all’estero: lo riferisce in queste ore ‘Fantacalcio.it’, secondo cui il divorzio potrebbe consumarsi già nei prossimi giorni.

La Fiorentina tornerà in campo domenica 18 gennaio alle ore 15:00 nel delicato match sul campo del Bologna e proverà a conquistare il quarto risultato utile di fila dopo il successo contro la Cremonese e i pareggi con Lazio e Milan, ma potrebbe farlo senza Edin Dzeko che è vicinissimo all’addio.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie