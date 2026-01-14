Dzeko-Fiorentina, è già finita: addio anticipato

Avventura al capolinea per Edin Dzeko alla Fiorentina: ecco le ultimissime in casa viola e i possibili scenari.

È ormai giunta al capolinea l’esperienza di Edin Dzeko alla Fiorentina. Ad appena 6 mesi dal suo approdo in viola, l’attaccante bosniaco classe ’86 ha le valigie pronte e aspetta di capire solo quale sarà la sua prossima destinazione. Dzeko è attualmente fermo ai box a causa dell’infortunio rimediato prima del match con la Cremonese che gli ha impedito di scendere in campo nelle ultime sfide.

In queste ore si è parlato di un possibile trasferimento di Dzeko al Cagliari o al Genoa, ma al momento l’ipotesi più concreta porta all’estero: lo riferisce in queste ore ‘Fantacalcio.it’, secondo cui il divorzio potrebbe consumarsi già nei prossimi giorni.

La Fiorentina tornerà in campo domenica 18 gennaio alle ore 15:00 nel delicato match sul campo del Bologna e proverà a conquistare il quarto risultato utile di fila dopo il successo contro la Cremonese e i pareggi con Lazio e Milan, ma potrebbe farlo senza Edin Dzeko che è vicinissimo all’addio.