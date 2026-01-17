Mandas via dalla Lazio, affare ad un passo: cifre e dettagli | CM

Atalanta
Mandas via dalla Lazio, affare ad un passo: cifre e dettagli

La Lazio è pronta a chiudere un’altra cessione importante durante questa sessione di calciomercato con Christos Mandas che è pronto a cambiare maglia nei prossimi giorni.

Tutto fatto per l’addio di Mandas (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il portiere greco, dopo la scorsa stagione vissuta da protagonista (almeno in parte), è pronto a salutare la Lazio dopo che Maurizio Sarri ha deciso di puntare su Ivan Provedel come titolare della squadra.

Mandas saluta la Lazio, cifre e dettagli della partenza

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle prossime ore verrà definita nei dettagli la cessione di Mandas al Bournemouth con i biancocelesti che si apprestano a fare cassa ancora una volta durante il mercato di gennaio. Il portiere greco dovrebbe passare al club inglese in prestito con diritto di riscatto. 4 milioni di euro subito più 14,5 per il riscatto del suo cartellino durante la prossima estate.

Continua l’opera di cambiamento all’interno della rosa della Lazio con i biancocelesti che, dopo aver salutato Castellanos e Guendouzi, sono quindi pronti a dire addio ad altri due pezzi importanti del proprio organico. Oltre a Mandas, infatti, siamo ai dettagli anche per la partenza di Nuno Tavares, protagonista lo scorso anno con la maglia della Lazio, salvo poi calare di rendimento in questa prima parte di campionato.

