Nuno Tavares saluta la Lazio, si siamo: i dettagli | CM

Nuno Tavares è pronto a salutare la Lazio con il terzino portoghese che passerà al Besiktas nelle prossime ore.

Il terzino sinistro, dopo un’ottima stagione con la maglia biancoceleste durante la scorsa annata, non è riuscito a ripetersi agli ordini di Maurizio Sarri ed è pronto a salutare la capitale.

L’affare dovrebbe chiudersi nelle prossime ore con il calciatore che si è convinto ed è pronto ad accettare la proposta della società turca. Per Nuno Tavares, prossimo dal compiere 26 anni, l’addio alla società capitolina arriva dopo un anno e mezzo passato con la maglia biancoceleste ricco di alti e bassi. In queste ore si sta cercando di negoziare gli ultimi dettagli per arrivare ad un accordo tra le due società.

Un’altra cessione importante in casa biancoceleste dopo quelle di Castellanos, passato al West Ham e di Guendouzi, trasferitosi al Fenerbahce.