Bye bye Juve, giocherà in Premier League: è fatta per 15 milioni

Foto dell'autore

Addio definitivo alla Juventus: tutto fatto per il suo trasferimento in Premier League, ecco formula e cifre.

La Juve aveva provato con una certa insistenza a portarlo in Italia, ma il futuro di Alex Toth sarà targato Premier League. Lo riferisce in queste ore l’esperto di calciomercato di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio, secondo cui Ferencvaros (proprietario del cartellino) e Bournemouth avrebbero raggiunto l’intesa definitiva sulla base di 12 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 3 di bonus.

Toth esulta col Ferencvaros
Toth (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Toth, che ha collezionato 25 presenze, 2 gol e 5 assist in Ungheria in questa prima parte di stagione, si trasferirà dunque a breve in Inghilterra.

Juve, sfuma Toth: cambiano i piani

Una vera beffa per la Juve che, a questo punto, sarà costretta a virare su altri profili per rinforzare il proprio centrocampo. La priorità della dirigenza bianconera rimane, però, l’attacco: proseguono i contatti con il Crystal Palace per Mateta, ma non è escluso che possa arrivare anche Daniel Maldini dall’Atalanta.

Bianconeri, dunque, letteralmente scatenati sul mercato, in queste prime due settimane di sessione invernale.

