Adios Barcellona: la Juve lo porta in Italia a zero

La Juventus è pronta a chiudere un importantissimo colpo di mercato in entrata: ecco chi potrebbe sbarcare a Torino.

Era stato scelto dal Barcellona come possibile sostituto di Iñigo Martínez, passato in estate all’Al-Nassr, ma il suo trasferimento in Spagna non si è mai concretizzato e adesso la Juventus è pronta ad anticipare proprio la compagine blaugrana. Il protagonista è Marcos Senesi, difensore argentino classe ’97 in scadenza di contratto con il Bournemouth e possibile occasione a zero.

Il nome di Senesi è finito recentemente anche sul taccuino dell’Inter, ma procediamo con ordine e facciamo chiarezza sul futuro del 28enne originario di Concordia.

Senesi-Juve, affare caldissimo: beffa in arrivo per il Barça

Nelle ultime ore, ci sarebbe da registrare una nuova accelerata di Comolli e del direttore sportivo Ottolini per Senesi: la Juve apprezza tantissimo la sua esperienza internazionale e il super rendimento che il calciatore sta avendo in Premier League, con la casacca del Bournemouth.

Il centrale argentino è molto abile dal punto di vista tecnico, forte nel gioco aereo (185 centimetri di altezza) ed è mancino, dettaglio quest’ultimo da non sottovalutare assolutamente: in rosa, Spalletti ha un solo centrale che gioca col piede sinistro (Kelly) e, dunque, starebbe spingendo per l’approdo del calciatore alla Continassa.