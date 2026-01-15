Milan, Autieri: “Ecco il talento che ho consigliato a Tare” | CM

“Robinio Vaz colpo importante. I nomi di cinque calciatori su cui investire”

“Ho già informato Tare che questo profilo potrebbe essere certamente di prospettiva e credo che sia stato già attenzionato e seguito dal club“. Così Camillo Autieri al microfono di Calciomercato.it.

L’avvocato e intermediario di mercato fa riferimento al grande talento argentino, l’attaccante classe 2008 Aquiles Valentin Mansilla in forza al Racing Club U18, che ha proposto al Ds rossonero.

“Si tratta di un profilo cosiddetto ‘di forte interesse e da seguire’, probabilmente ancora non del tutto muscolarmente sviluppato, che in fase offensiva attacca l’area di rigore, gioca in verticale, certamente finalizzatore, che può giocare meglio se di supporto ad una punta centrale maggiormente statica.

Grazie al sempre mirabile lavoro di scouting effettuato dall’amico Salvatore Trunfio della Mediastar International, in questo momento è Mansilla uno degli elementi da attenzionare, cercando di anticipare un po’ i tempi“.

Autieri: “Cosa serve al Milan e l’obiettivo per la prossima stagione”

Autieri è un profondo conoscitore del mondo Milan e di come si muove il club rossonero sul mercato: “Il Milan è alla ricerca di pedine funzionali alle esigenze tecniche, certamente in linea con i parametri finanziari imposti dalla società, che possano potenziare la rosa a disposizione del mister e completarla laddove insufficiente e/o inefficiente.

A mio avviso il Milan necessita di un’ulteriore difensore che possa alternarsi principalmente con i centrali, possibilmente con esperienza o conoscenza del campionato italiano, anche non giovanissimo, ma che apporti nell’immediato un plusvalore sicuro sia quantitativo che qualitativo e che, magari, possa anche essere di supporto e di crescita per gli altri componenti del reparto (un po’ come è stata la politica che ha portato Modric in casa Milan).

Per la prossima finestra di mercato, invece si cercherà di rafforzare la mediana con una pedina di esperienza e l’attacco con un profilo di primo livello, così garantendo quell’alternanza che, si spera, la prossima stagione possa essere necessaria considerata la pluralità di impegni.

Comunque mi sembra evidente che con l’arrivo di Tare si è data un’impronta ed un segnale chiaro sulla metodologia di applicazione di quei principi che regolano le strategie di mercato.

Il direttore ha abbondantemente dimostrato di saper confrontarsi con tutti i livelli di trattative, con interlocutori nazionali ed esteri ed ha dimostrato di saper valutare le situazioni contemperando sfera economica e sfera sportiva, bilanciando sempre nel migliore dei modi le necessitàcon le opportunità del mercato, finanche reperendo profili sconosciuti, laddove nessun big data sarebbe arrivato.

“Robinio Vaz colpo importante”

Autieri si è espresso anche sulla Roma, con la quale vanta eccellenti rapporti: “Massara è bravissimo e ha messo a segno un importante colpo di mercato con Robinio Vaz, pagandolo certamente una cifra importante, ma credo anticipando un rialzo di valutazione che

avrebbe avuto già a partire dal prossimo mercato estivo.

🟡🔴Eccolo il primo acquisto invernale dell’#ASRoma: a Ciampino è arrivato #RobinioVaz🇫🇷, attaccante classe 2007 del Marsiglia accolto da una ventina di tifosi🐺@calciomercatoit pic.twitter.com/1oTHh4TTif — Francesco Iucca (@francescoiucca) January 13, 2026

Certo, la vera intuizione sarebbe stata andarlo a prendere 3 anni fa dal Sochaux, ma già così, credo, l’operazione porterà i suoi frutti al club capitolino, frutti strettamente interconnessi tra loro, sul campo prima, nelle casse poi”.

Da Adam Basse a Chaibi, 5 ‘consigli’ per gli acquisti

Infine Camillo Autieri ha rivelato i nomi di cinque profili su cui dovrebbero puntare i club italiani: “Adam Basse, punta centrale del 2007 di 196cm con passaporto polacco e nazionale U19 della Polonia; i fratelli belga Jadiael e Geoffrey Mbambi, 2009 e 2011, difensore centrale e attaccante già strutturati fisicamente; Tudor Alistar, grosso difensore centrale 2009 già titolarissimo in seconda serie rumena.

Infine, sempre in Belgio, con l’U18 e con l’U23 del KV Mechelen gioca Ayoub Chaibi, passaporto belga classe 2009, mancino, esterno offensivo”.