Ritorno Chiesa alla Juve: ‘assist’ di Slot e svolta sull’ingaggio

Il figlio d’arte si avvicina al ritorno in bianconero: Spalletti preme

Chiesa alla Juve, possibile doppia svolta per il grande ritorno in bianconero del classe ’97. Una mano ai bianconeri potrebbe darla anche Slot, l’allenatore del Liverpool che lunedì nel match di FA Cup ha fatto arrabbiare il figlio d’arte. E i tifosi ‘Reds’.

Contro il Barnsley, Chiesa è partito titolare per poi essere tolto dal campo al minuto 60. La sostituzione non è stata affatto digerita dall’esterno, del tutto incredulo per la decisione del proprio allenatore: una volta in panchina, il ventottenne ha ulteriormente manifestato il suo disappunto con un sorriso piuttosto amaro.

Sui social i tifosi del Liverpool si sono scagliati contro Slot, etichettando come ingiusto il trattamento che sta riservando a Chiesa.

La mossa di Slot può davvero essere un assist per la Juventus, che continua a discutere con il Liverpool, il quale è pronto a cederlo ma solo a titolo definitivo.

Col passare dei giorni, però, la posizione dei ‘Reds’ potrebbe decisamente ammorbidirsi, specie se Chiesa dovesse uscire allo scoperto chiedendo in maniera esplicita di far ritorno a Torino.

👀 #Juventus – Federico #Chiesa è tornato titolare nel #Liverpool: 60′ nel match di FA Cup vinto per 4-1 dai ‘Reds’ contro il Barnsley. Nei prossimi giorni si entrerà nel vivo della trattativa con il Liverpool per il possibile ritorno in bianconero di Chiesa 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 12, 2026

Alla Continassa lo aspetta Luciano Spalletti, suo grande estimatore fin dai tempi della Nazionale. “È il nostro Sinner”, disse con riferimento a Chiesa quando era CT dell’Italia. Il figlio d’arte andrebbe a occupare la casella di vice Yildiz, spremuto nella prima parte di questa stagione.

Slot e Chiesa: doppio assist alla Juve

Un altro assist alla Juve può arrivare dallo stesso Chiesa. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il classe ’97 è disposto a ridursi l’ingaggio pur di rivestire la maglia bianconera. In buona sostanza a guadagnare meno dei 6 milioni di euro che percepisce attualmente in Inghilterra.

Ovviamente Comolli e il Ds Ottolini stanno lavorando anche per coprire altre caselle. Per quanto riguarda la corsia destra, il preferito è Mingueza in scadenza col Celta Vigo. Il nome dello spagnolo è stato lanciato in anteprima da Calciomercato.it lo scorso 14 dicembre. È una grande occasione perché prendibile a zero, ma la Juve è pronta pure ad acquistarlo subito.