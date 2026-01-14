Il Milan lo cede, affare fatto: il comunicato ufficiale

Milan ancora una volta protagonista sul mercato: ecco l’ultima operazione che vede protagonista il club rossonero.
Tra le squadre più attive di Serie A in queste due prime settimane di calciomercato invernale c’è, senza ombra di dubbio, il Milan. Il direttore sportivo Tare è impegnato a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ma al contempo sta cercando di piazzare anche i calciatori in esubero che non rientrano più nei piani tecnico-tattici dell’allenatore livornese.
Tra questi c’è il figlio di Zlatan Ibrahimovic, che ha raggiunto da poco l’accordo per trasferirsi in Eredivisie. Ecco infatti il comunicato ufficiale apparso in queste ore sul sito ufficiale del club rossonero: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović all’AFC Ajax. Il Club rossonero augura a Maximilian le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva”.
In entrata, invece, occhio alla situazione di Leon Goretzka, in uscita dal Bayern Monaco a parametro zero in estate e considerato il profilo ideale per prendere il posto di Luka Modric che potrebbe salutare dopo appena un anno.