Modric via dal Milan a giugno: il nome del nuovo club mette i brividi

Bomba improvvisa per quel che riguarda il futuro di Luka Modric: una notizia che di certo non farà sorridere i tifosi del Milan.

L’esperienza di Luca Modric al Milan rischia di interrompersi dopo appena 12 mesi. Il campione croato sta dimostrando di poter fare ancora la differenza a 40 anni suonati e ha nel contratto un’opzione di rinnovo per la stagione 2026-2027, ma le ultime indiscrezioni di mercato fanno tremare Max Allegri e i tifosi rossoneri.

In ogni caso, la decisione definitiva arriverà soltanto al termine del Mondiale 2026 che vedrà Modric impegnato la prossima estate in Messico, Canada e Stati Uniti. Quasi sicuramente sarà l’ultimo della sua carriera con la casacca della Nazionale croata, almeno secondo quanto riportano proprio in queste ore dai media locali. Ma torniamo al futuro con il Milan.

Modric-Milan, si va verso l’addio: la nuova destinazione

Modric si trova benissimo nel capoluogo meneghino dove sta vivendo una seconda giovinezza: l’ex Real Madrid è il faro del Milan e domani sera tornerà in campo nel recupero contro il Como, dopo il turno di riposo concesso da Allegri a Firenze. Troppo importanti la sua qualità e la sua esperienza per tenerlo in panchina per la seconda gara di fila.

Ma è appunto il futuro a preoccupare il popolo di fede rossonera: secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, Modric starebbe infatti pensando di lasciare il Milan a giugno (dopo appena 12 mesi) per chiudere la carriera nella Dinamo Zagabria, club che lo ha lanciato nel calcio dei grandi e oggi guidato da Zvone Boban, suo idolo d’infanzia. Una destinazione romantica che mette i brividi, ma ne sapremo molto di più tra qualche mese, al termine del Mondiale 2026.