Giuntoli d’Arabia e subito maxi ‘scippo’ alla Juve: 45 milioni

Foto dell'autore

L’ex bianconero nel mirino dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Grande affare con la Juventus in estate?

Giuntoli potrebbe ripartire dall’Arabia otto mesi dopo essere stato licenziato dalla Juventus.

Secondo ‘Sport Mediaset’, l’ex Juve è finito nel mirino dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, appena sconfitto dall’Al-Hilal di Inzaghi, ora avanti 7 punti e sempre più lanciato verso la vittoria della Saudi Pro-League.

Giuntoli prima di una partita della Juve
Giuntoli d’Arabia e subito maxi ‘scippo’ alla Juve: più di 40 milioni (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Giuntoli in Arabia, è già iniziato il toto nomi dei calciatori che il Ds del terzo Scudetto del Napoli potrebbe provare a portare con sé. Calciatori soprattutto bianconeri, ora alle dipendenze di quello Spalletti col quale continua ad esserci grande feeling dopo l’avventura insieme in azzurro.

Andando al sodo: l’Al-Nassr è debolissimo in difesa, ecco perché non sarebbe sorprendente – almeno per noi – un tentativo in estate più che adesso per Gleison Bremer, ieri contro la Cremonese a segno per la prima volta dall’operazione al menisco che lo ha tenuto fuori per circa due mesi.

Bremer è legato alla Juve fino a giugno 2029, a fronte di uno stipendio da circa 5 milioni di euro più bonus. Nel contratto è presente una clausola da circa 60 milioni.

Giuntoli all’Al-Nassr? Possibile tentativo per Bremer o Koopmeiners

Il brasiliano è il leader, il pilastro anche di questa Juve, per cui servirebbe una proposta davvero clamorosa per strapparlo al club di Exor.

Bremer esulta dopo il gol alla Cremonese
Juve, Giuntoli potrebbe provarci per Bremer (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’altro bianconero che potrebbe finire subito sul taccuino di Giuntoli è Teun Koopmeiners, vero e proprio pallino dell’ex manager juventino. Tanto che ad Elkann ha fatto spendere più di 50 milioni per strapparlo, nell’estate 2024, all’Atalanta.

Koopmeiners in azione nel derby Juve-Torino
Giuntoli all’Al-Nassr: possibile tentativo per Koopmeiners (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Un grande acquisto sulla carta poi rivelatosi un flop sul campo, perlomeno fino all’arrivo di Spalletti. Nel caso dell’olandese, un’offerta intorno ai 45 milioni (a bilancio pesa ora per circa 39) otterrebbe il sì di Comolli e soci.

