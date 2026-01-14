Chivu ribalta l’Inter: 6 novità e un esordio col Lecce! C’è un osservato speciale sul mercato

La squadra nerazzurra chiamata a ripartire in campionato dopo il pareggio con il Napoli: le scelte di Chivu in vista del recupero del ‘Meazza’ contro i salentini

L’Inter riparte dal Lecce dopo lo scoppiettante 2-2 nel big match di domenica a San Siro contro il Napoli. I nerazzurri conservano tre punti di vantaggio sui cugini del Milan e un +4 in classifica sul terzetto composto dai partenopei, dalla Juventus e dalla Roma.

Tutto questo in attesa dei recuperi di campionato in programma tra oggi e domani, che vedranno in campo ovviamente anche i cugini rossoneri e il Napoli. Chivu sarà privo del faro Calhanoglu dopo l’infortunio al polpaccio rimediato contro i campioni d’Italia dell’ex Conte, con il metronomo turco che dovrà restare ai box per almeno tre settimane. Una brutta botta per l’allenatore rumeno, che alternerà Zielinski e Barella in cabina di regia.

Oggi dovrebbe toccare al nazionale azzurro agire davanti la difesa, con il polacco a riposo in favore di Sucic. La mediana sarà completata dall’altro senatore Mkhitaryan, che ha brillato subentrando nella ripresa contro il Napoli.

Inter-Lecce, le scelte di Chivu: prima da titolare per Diouf

Novità anche in attacco per Chivu, con capitan Lautaro Martinez destinato a un turno di riposo (almeno inizialmente) in vista del match di questa sera contro il Lecce.

Conferma per Thuram in attacco, con il francese che sarà affiancato dal connazionale Bonny. L’ex Parma è favorito infatti per una maglia da titolare rispetto a Esposito. In difesa niente riposo invece per lo stakanovista Akanji, che finora ha giocato dall’inizio tutte le partite dal suo arrivo a Milano (17 gare consecutive). Lo svizzero stavolta agirà da braccetto, considerando che tornerà al centro Acerbi dal primo minuto. Sulle corsie esterne spazio infine a Carlos Augusto e al jolly Diouf, alla prima apparizione da titolare in campionato.

Serie A, le probabili formazioni di Inter-Lecce

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram. All. Chivu

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh, Gandelman; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

Calciomercato Inter, fari puntati su Thiago Gabriel

Occhio anche al mercato nella serata di San Siro, con Tiago Gabriel che sarò l’osservato speciale della dirigenza interista.

L’ultima scoperta del Ds salentino Corvino ha attirato l’interesse delle bi italiane, visto che il giovane difensore portoghese è seguito anche da Juventus, Milan e Atalanta, oltre a diversi club di Premier League. Tiago Gabriel è valutato intorno ai 25 milioni di euro dal Lecce, con l’Inter che valuterebbe un eventuale assalto per il classe 2004 in vista della prossima estate.