Inter, grana Calhanoglu per Chivu: ecco il nuovo regista e il mistero Frattesi

Non arrivano buone notizie da Appiano Gentile: si ferma il turco a centrocampo, le mosse di Chivu per sostituire l’ex Milan

Che botta per l’Inter e Hakan Calhanoglu. Si pensava (e sperava) a qualcosa di più leggero per il turco, invece Il problema al polpaccio rimediato nel big match pareggiato contro il Napoli gli costerà circa tre settimane di stop.

A caldo si era parlato di affaticamento, mentre dagli esami strumentali svolti questa mattina l’ex Milan ha rimediato un risentimento al soleo del polpaccio della gamba sinistra. Un muscolo particolarmente delicato, con Calhanoglu che aveva accusato un infortunio simile anche l’anno scorso. Per il metronomo nerazzurro 20 giorni ai box che gli faranno saltare diverse partite importanti, ad iniziare dagli ultimi due scontri della prima fase di Champions League contro Arsenal e Borussia Dortmund.

🇹🇷 #Calhanoglu salterà certamente le sfide dí campionato contro Lecce, Udinese, Pisa e Cremonese, oltre alle ultime due gare della prima fase di Champions con Arsenal e Borussia. Prima data utile per il rientro: nel weekend dell’8 febbraio contro il Sassuolo 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 13, 2026

In campionato invece non sarà in campo domani nel recupero con il Lecce, oltre alle successive gare contro Udinese, Pisa e Cremonese. Il turco dovrebbe rientrare nel weekend dell’8 febbraio con il Sassuolo, altrimenti la settimana successiva nel Derby d’Italia contro la Juventus.

Inter, una regia per due: Barella e Zielinski per rimpiazzare ‘Calha’

Un’assenza ovviamente pesantissima per Chivu, che priverà l’Inter del suo faro di centrocampo per diverse gare. Il tecnico rumeno studia così le soluzioni per ovviare alla defezione del numero venti, a segno dal dischetto nella partitissima di domenica scorsa contro il Napoli.

Per il recupero di domani sera a San Siro con il Lecce – in caso di riposo di Barella – la regia sarà affidata a Zielinski, in grande spolvero da regista aggiunto negli ultimi tempi. A lunga gittata, però, l’idea di Chivu è quella di spostare Barella davanti la difesa come successo già in alcune circostanze nella stagione in corso. Va da sé, che tutti i centrocampisti in rosa troveranno più spazio con l’indisponibilità di Calhanoglu. Se Barella e Zielinski si alterneranno nel ruolo di metronomo, Mkhitaryan tornerà ad avere più minutaggio così come Sucic.

Anche Diouf potrebbe giocare con più regolarità considerando i tanti impegni tra campionato e coppe in questo mese di gennaio, fermo restando che il francese può dare inoltre respiro sulla corsia destra a Luis Henrique. Il mistero rimane invece su Frattesi: cosa farà Chivu con il nazionale azzurro? L’ex Sassuolo e Monza sembra ai margini del progetto e i rumors di mercato impazzano sul suo futuro.