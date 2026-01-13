Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

UFFICIALE Inter, tegola Calhanoglu per Chivu: cosa si è fatto e quante partite salterà

Foto dell'autore

Il turco si è fermato per un problema al soleo contro il Napoli e starà fermo diversi giorni: un problema grosso per i nerazzurri

L’Inter è uscita senza dubbio più scottata dal big match con il Napoli di domenica sera, in quanto è andata in vantaggio per ben due volte facendosi riprendere sempre da McTominay. Un’occasione sprecata importantissima per i nerazzurri, che restano a +3 sul secondo posto del Milan e +4 sul gruppetto formato da Milan, Roma e Juve. Come se non bastasse, ora sono previsti i recuperi e poi le partite decisive in Champions League in cui l’Inter dovrà necessariamente fare bottino pieno per non dover passare attraverso i playoff.

Hakan Calhanoglu (Ansafoto) – calciomercato.it

Un periodo tostissimo e cruciale per la stagione di Cristian Chivu, che però il tecnico dovrà affrontare senza Hakan Calhanoglu, che proprio col Napoli è stato costretto a fermarsi per infortunio pochi minuti dopo aver segnato il rigore del 2-1. Come ha comunicato la stessa Inter, infatti, il turco “si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”.

Un’area molto delicata quella del polpaccio e di quela particolare zona, che va trattata con enorme cautela. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, al momento i tempi di recupero sono stati tracciati in circa 20 giorni che in un momento del genere significano un disastro. Calhanoglu infatti non sarà a disposizione per le sfide di campionato contro Lecce, Udinese, Pisa e Cremonese. Ma soprattutto non ci sarà contro Arsenal e Borussia Dortmund in Champions League.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie