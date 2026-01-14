Addio Inter, se ne va da De Rossi: dai nerazzurri al Genoa

Un calciatore dell’Inter appare destinato a salutare i nerazzurri per passare al Genoa con i rossoblu che hanno preso contatti con il club meneghino per chiudere l’affare.

Daniele De Rossi potrebbe avere un nuovo rinforzo dal mercato con il Genoa che guarda con attenzione in casa Inter per trovare una pedina importante da regalare al proprio tecnico.

Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti tra i due club per cercare di capire se ci siano i margini per chiudere un affare in prestito con il Genoa che, galvanizzato dal successo interno sul Cagliari, vuole provare a proseguire nel suo buon momento e centrare la salvezza. I rossoblu potrebbero portare in Liguria un calciatore che, in questo momento, si trova in prestito in un’altra squadra, ma che appare destinato a cambiare di nuovo maglia.

L’Inter è pronta a cedere un calciatore, c’è il Genoa

Stando a quanto affermato da Sky, il Genoa sarebbe sulle tracce di Kristjan Asllani, centrocampista albanese che durante la scorsa estate era passato in prestito al Torino.

Classe 2002, l’ex calciatore dell’Empoli non ha trovato il giusto spazio in maglia granata con Baroni che avrebbe già dato l’ok alla sua partenza durante il mercato di gennaio. Per Asllani si profila, quindi, un ritorno momentaneo all’Inter prima di trovare una nuova sistemazione con il Genoa che appare in vantaggio rispetto alla concorrenza.

Sul centrocampista ci sarebbe anche il Cagliari, pronto a fare un tentativo per andare a migliorare il proprio centrocampo, ma il Genoa sembra essere la squadra maggiormente convinta di chiudere a breve. I liguri potrebbero andare a rilevare quello che al momento è il contratto che lega Asllani al Torino con la possibilità di andare a riscattare il suo cartellino in vista della prossima estate.

Per quello che riguarda il mercato in entrata, invece, appare ferma la ricerca di un esterno destro con Giuseppe Marotta che, prima dell’inizio della partita contro il Lecce, ha affermato di essere fiducioso di un pronto rientro in campo di Denzel Dumfries.