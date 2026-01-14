Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

L’annuncio gela i tifosi dell’Inter, tutto da rifare in sede di mercato

Foto dell'autore

Il pareggio casalingo del Napoli contro il Parma ha dato una grande occasione all’Inter che sta affrontando il Lecce nel recupero della partita rinviata per via degli impegni in Supercoppa italiana.

Se l’attenzione per questa sera è tutta sulla partita contro la squadra salentina, in casa nerazzurra si pensa anche al calciomercato e a quelle che potrebbero essere le mosse per migliorare la rosa a disposizione di Cristian Chivu.

Giuseppe Marotta
Annuncio di Marotta sul mercato dell’Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it

Uno dei reparti che potrebbe essere ritoccato è quello della difesa con i nerazzurri che vorrebbero ritoccare soprattutto la fascia destra considerato il fatto che Denzel Dumfries è fuori da tempo per via di un’operazione che lo ha frenato in questa fase della stagione.

Tifosi dell’Inter gelati, annuncio chiaro di Marotta

Giuseppe Marotta, intervistato a DAZN prima dell’inizio della partita tra Inter e Lecce, ha gelato i tifosi nerazzurri affermando che difficilmente il club ritoccherà la rosa per quello che riguarda la fascia destra con Dumfries che appare vicino al recupero.

Denzel Dumfries
Inter, arriva l’annuncio di mercato (Ansa Foto) – calciomercato.it

“La notizia del giorno – ha detto il presidente dell’Inter – è che Dumfries sta recuperando dall’infortunio velocemente. Ci è mancato ultimamente e speriamo di averlo presto a disposizione. Trovare un calciatore del suo livello sul mercato è complicato“.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie