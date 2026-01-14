L’annuncio gela i tifosi dell’Inter, tutto da rifare in sede di mercato

Il pareggio casalingo del Napoli contro il Parma ha dato una grande occasione all’Inter che sta affrontando il Lecce nel recupero della partita rinviata per via degli impegni in Supercoppa italiana.

Se l’attenzione per questa sera è tutta sulla partita contro la squadra salentina, in casa nerazzurra si pensa anche al calciomercato e a quelle che potrebbero essere le mosse per migliorare la rosa a disposizione di Cristian Chivu.

Uno dei reparti che potrebbe essere ritoccato è quello della difesa con i nerazzurri che vorrebbero ritoccare soprattutto la fascia destra considerato il fatto che Denzel Dumfries è fuori da tempo per via di un’operazione che lo ha frenato in questa fase della stagione.

Tifosi dell’Inter gelati, annuncio chiaro di Marotta

Giuseppe Marotta, intervistato a DAZN prima dell’inizio della partita tra Inter e Lecce, ha gelato i tifosi nerazzurri affermando che difficilmente il club ritoccherà la rosa per quello che riguarda la fascia destra con Dumfries che appare vicino al recupero.

“La notizia del giorno – ha detto il presidente dell’Inter – è che Dumfries sta recuperando dall’infortunio velocemente. Ci è mancato ultimamente e speriamo di averlo presto a disposizione. Trovare un calciatore del suo livello sul mercato è complicato“.