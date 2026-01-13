Lascia subito la Juve: Paratici porta un suo pupillo alla Fiorentina

Novità importantissime in casa Juve il giorno dopo il convincente successo contro la Cremonese: ecco le ultime.

La Juve non si ferma più. I bianconeri strapazzano la Cremonese (5-0) nel posticipo della ventesima giornata di Serie A e raggiungono al quarto posto Roma e Napoli (una gara in meno): Yildiz e compagni giocano una gara super, dominando dal primo all’ultimo minuto e creando quasi 20 occasioni da rete.

Sabato prossimo, alle 20:45, l’undici di Spalletti è atteso dalla delicata trasferta sul campo del Cagliari, ma intanto la dirigenza di corso Galileo Ferraris tiene d’occhio anche il calciomercato. Le priorità restano un esterno destro e un regista, anche se il primo movimento potrebbe essere in uscita: lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui Daniele Rugani si starebbe avvicinando a grandi passi alla Fiorentina.

Fabio Paratici, che arriverà a Firenze solo a inizio febbraio, stima parecchio il centrale bianconero classe ’94 e i buonissimi rapporti con Giorgio Chiellini (braccio destro dell’ad Comolli) potrebbero risultare decisivi per la riuscita dell’operazione. Fiorentina, dunque, fortissima su Rugani e pronta a chiudere, con la Juve che non dovrebbe porre alcun veto alla partenza del 31enne originario di Lucca.