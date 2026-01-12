Maxi offerta per Yildiz: la Premier scuote il mercato Juve

Le ultime sul futuro del numero dieci bianconero

Yildiz resta un nome chiacchieratissimo sul calciomercato. Il ‘pericolo’ maggiore per la Juve è rappresentato dalla Premier League, anche se le voci sul Real Madrid sono sempre attuali. I rumors attorno al numero dieci turco non si placherebbero nemmeno in caso di rinnovo.

In tal senso i bianconeri continuano a lavorare, ben conoscendo le richieste del classe 2005. Oltre a un aumento salariale piuttosto sostanzioso, da 1,7 a circa 6/7 milioni, l’ex Bayern vuole anche delle garanzie tecniche. Vuole, nello specifico, una Juve all’altezza delle sue ambizioni.

Attorno alla famiglia di Yildiz continua a gravitare un certo Jorge Mendes. Il potente agente vanta ottimi per non dire eccellenti rapporti con la società di Exor, tuttavia il suo modo di operare non è cambiato di una virgola. E perché dovrebbe? Mendes, come tanti altri del suo livello, fa i soldi veri spostando giocatori. Ovvero incassando commissioni, commissioni elevatissime.

Dunque, antenne dritte. Casualmente proprio in questi giorni è riemersa la candidatura del Manchester United, uno dei top club inglesi più vicini alla Gestifute. In Spagna, ma anche in UK danno i ‘Red Devils’ pronti a sfidare l’Arsenal e tutte le altre pretendenti al cartellino del fantasista della squadra di Spalletti.

Maxi offerta del Manchester United per Yildiz

Si parla di una possibile grossa offerta in preparazione in quel di Manchester, sponda United. Una maxi proposta a lui sicuramente, tale da spingerlo quantomeno a prenderla in considerazione. Da capire quanto sarà, eventualmente, quella per la Juventus.

Comolli e soci non intendono privarsene, ma è chiaro che dinanzi a una cifra pesante, diciamo pure irrifiutabile, i piani della dirigenza piomentose potrebbero inevitabilmente cambiare.

Intanto la Juve continua a muoversi per regalare a Spalletti un vice Yildiz già in questa sessione di calciomercato. Il preferito del tecnico di Certaldo è Federico Chiesa, con la Juve che proverà in queste ore a intensificare i contatti con il Liverpool. I Reds sono pronti a cederlo, ma per ora la richiesta è per un titolo definitivo, a fronte di un’offerta da parte dei bianconeri di prestito con opzione