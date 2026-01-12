Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Maxi offerta per Yildiz: la Premier scuote il mercato Juve

Foto dell'autore

Le ultime sul futuro del numero dieci bianconero

Yildiz resta un nome chiacchieratissimo sul calciomercato. Il ‘pericolo’ maggiore per la Juve è rappresentato dalla Premier League, anche se le voci sul Real Madrid sono sempre attuali. I rumors attorno al numero dieci turco non si placherebbero nemmeno in caso di rinnovo.

Yildiz esulta dopo un gol con la Juve
Maxi offerta per Yildiz: la Premier scuote il mercato Juve (AnsaFoto) – Calciomercato.it

In tal senso i bianconeri continuano a lavorare, ben conoscendo le richieste del classe 2005. Oltre a un aumento salariale piuttosto sostanzioso, da 1,7 a circa 6/7 milioni, l’ex Bayern vuole anche delle garanzie tecniche. Vuole, nello specifico, una Juve all’altezza delle sue ambizioni.

Attorno alla famiglia di Yildiz continua a gravitare un certo Jorge Mendes. Il potente agente vanta ottimi per non dire eccellenti rapporti con la società di Exor, tuttavia il suo modo di operare non è cambiato di una virgola. E perché dovrebbe? Mendes, come tanti altri del suo livello, fa i soldi veri spostando giocatori. Ovvero incassando commissioni, commissioni elevatissime.

Dunque, antenne dritte. Casualmente proprio in questi giorni è riemersa la candidatura del Manchester United, uno dei top club inglesi più vicini alla Gestifute. In Spagna, ma anche in UK danno i ‘Red Devils’ pronti a sfidare l’Arsenal e tutte le altre pretendenti al cartellino del fantasista della squadra di Spalletti.

Yildiz in azione con la Juve
Yildiz, ci prova anche il Manchester United (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Maxi offerta del Manchester United per Yildiz

Si parla di una possibile grossa offerta in preparazione in quel di Manchester, sponda United. Una maxi proposta a lui sicuramente, tale da spingerlo quantomeno a prenderla in considerazione. Da capire quanto sarà, eventualmente, quella per la Juventus.

Comolli e soci non intendono privarsene, ma è chiaro che dinanzi a una cifra pesante, diciamo pure irrifiutabile, i piani della dirigenza piomentose potrebbero inevitabilmente cambiare.

Intanto la Juve continua a muoversi per regalare a Spalletti un vice Yildiz già in questa sessione di calciomercato. Il preferito del tecnico di Certaldo è Federico Chiesa, con la Juve che proverà in queste ore a intensificare i contatti con il Liverpool. I Reds sono pronti a cederlo, ma per ora la richiesta è per un titolo definitivo, a fronte di un’offerta da parte dei bianconeri di prestito con opzione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie