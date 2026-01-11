Juventus, Spalletti criptico su Chiesa e premia David! Un big fuori con la Cremonese

L’allenatore bianconero tra campo e mercato: le possibili scelte in vista del posticipo dell’Allianz Stadium

La Juventus deve rispondere alla Roma e approfittare delle frenate di Como e Milan, oltre a rubacchiare punti anche a Inter e Napoli (o a entrambe) considerando lo scontro scudetto di questa sera a San Siro.

Luciano Spalletti non fa voli pindarici e risponde ad Allegri: “Ha detto che possiamo fare 50 punti? Non lo so, ma dobbiamo fare ancora tanta strada”. Il mister di Certaldo non si abbottona sul mercato: “Siamo corti in un paio di reparti, è una squadra che si deve completare. Dobbiamo restare con le antenne dritte. Non ho chiesto nessun centrocampista, mi fido dei miei direttori”.

In casa Juve impazzano i rumors su Federico Chiesa, con Spalletti che è un po’ criptico sul possibile ritorno del figlio d’arte: “Ha una qualità altissima, quando allenavo la Nazionale l’ho paragonato a Sinner per colpi e continuità. Però adesso è di un’altra squadra. A volte manca di continuità ed è forse per questo che sta giocando poco”. L’ex Ct azzurro poi dà una carezza a Miretti: “La penso come il papà, deve restare. Ha un bel motore, gli manca ancora un po’ di scocca”.

Juventus-Cremonese, Spalletti conferma l’undici che ha travolto il Sassuolo

Miretti va quindi verso la conferma, non solo sul mercato ma anche in chiave Cremonese. Il canterano sarà riproposto sulla trequarti insieme a Yildiz e McKennie, dopo l’ottima prova con gol dell’ultimo match contro il Sassuolo.

Ma non solo Miretti perché Spalletti ha confermato anche la titolarità di Jonathan David per il posticipo dell’Allianz Stadium. “Spero che la rete col Sassuolo gli dia fiducia. Sta facendo bene e spero che continui a crescere. Domani gioca dal primo minuto”. L’ex Ct della Nazionale si coccola il canadese e per la sfida contro la Cremonese ritrova Kelly in difesa. L’inglese è in ballottaggio con Koopmeiners per una maglia dall’inizio, con l’olandese al momento in vantaggio.

Nulla da fare invece per Conceicao, ancora alla prese con il problema muscolare alla coscia e che oggi ha lavorato ancora a parte. Il portoghese non verrà rischiato e punta a tornare disponibile per la trasferta di Cagliari. Spalletti potrebbe così riproporre lo stesso undici che ha dominato sul campo del Sassuolo martedì scorso.

🚑 #Juventus – Niente da fare per Francisco #Conceicao: anche oggi il portoghese ha lavorato a parte e non sarà disponibile per la sfida contro la #Cremonese. L’ex Porto punta a recuperare per la trasferta di #Cagliari 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 11, 2026

La probabile formazione della Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David.