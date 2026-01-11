Atalanta
Scoppia il ‘caso’ prima di Inter-Napoli: fuori dall’11 titolare

Le ultime sulle probabili formazioni del big match in programma stasera al Meazza

Mancano ormai poche ore al big match della prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Inter-Napoli, la sfida Scudetto per eccellenza degli ultimi due anni. Stasera i nerazzurri di Chivu hanno la possibilità di allungare a +7 sugli azzurri di Antonio Conte.

Chivu e Conte prima di Napoli-Inter
Scoppia il ‘caso’ prima di Inter-Napoli: fuori dall’11 titolare (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il tecnico azzurro resta in emergenza, soprattutto a centrocampo viste le assenze pesantissime di Anguissa e De Bruyne. Senza dimenticare quella in attacco, anch’essa cronica di Romelu Lukaku. Per quanto riguarda la difesa, invece, Conte ritrova Beukema out per tre settimane a causa di un trauma contusivo.

La notizia sorprendente riguarda proprio il centrale olandese, strappato l’estate scorsa al Bologna. Allo stato attuale è il candidato più autorevole a completare il pacchetto difensivo con gli intoccabili Rrahmani e Juan Jesus.

Beukema titolare – nonostante sia appena rientrato – e non Buongiorno, è il ‘caso’ delle ultime ore che accende ulteriormente la supersfida in programma alle 20.45.

Buongiorno, troppi infortuni: in estate potrebbe lasciare il Napoli

Nella sua esperienza in azzurro, l’ex capitano del Torino è stato spesso fuori per problemi fisici: un totale di circa 153 giorni, quasi sei mesi tra un infortunio e un altro.

È partito come uno dei pilastri della formazione di Conte, ma col passare del tempo ha perso importanza e centralità. Adesso è costretto a inseguire, è quasi il quarto dal punto di vista delle gerarchie.

Buongiorno in azione
Inter-Napoli. Buongiorno verso la panchina (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Nelle ultime settimane c’è chi ha addirittura ipotizzato una sua partenza a gennaio, con proprio l’Inter di nuovo tra le candidate. Roba da fantamercato il paventato scambio con Frattesi, col quale convidivide lo stesso agente. La sua posizione, comunque, sarà valutata nel prossimo calciomercato estivo. Probabilmente non è più così incedibile.

Tornando alla formazione anti-Inter, in attacco Conte dovrà fare a meno del giocatore che all’andata ha fatto la differenza: David Neres. Al suo posto agirà Politano, che insieme a Elmas supporterà l’unica punta Hojlund.

Il 3-4-3 di Conte contro il 3-5-2 di Chivu: il tecnico dell’Inter dovrebbe rilanciare tutti i big che ha fatto un po’ rifiatare in casa del Parma. In difesa occhio alla possibile sorpresa Acerbi, sulla carta perfetto per tenere a bada Hojlund.

Inter-Napoli: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: Chivu

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas, Hojlund. All.: Conte

ARBITRO: Doveri di Roma 1

